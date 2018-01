1500 underskrifter mod beskæringen af lokalpoliti afleveres til politidirektør

Tre initiativtagere fra Ribe mødes torsdag med politidirektør Jørgen Meyer for personligt at aflevere 1500 underskrifter mod, at lokalpolitiet er skåret kraftigt ned i Ribe.

- Det er en invitation til kriminelle, når eventuelle udrykninger skal foregå andre steder fra, og at vi samtidig ikke må vi at vide, hvornår der er politifolk på arbejde, det synes jeg er sygt, siger Poul Anker Nielsen.

- Det drejer sig om selve værdien i at have lokale betjente, og den tryghed, der er forbundet med at have en bemandet, lokal politistation, siger Poul Anker Nielsen, der undrer sig over, at Justitsministeriet for få år siden skønnede, at det var nødvendigt med 36 mand til at tage vare på Ribe Politikreds, og at man i dag så kan finde det tilstrækkeligt med tre betjente.

Nytter ikke

Det tog blot få uger at få indsamlet de mange underskrifter, men Poul Anker Nielsen mener ikke, at de uniformerede vagter, der er til debat i forhold til patruljering i Ribes gågade, vil hjælpe på problemet.

- De kan ikke det samme, og de vil være betalt af butikkerne. Vi vil have et sted i Ribe, hvor folk kan henvende sig til politiet, og vi mener, at lokalkendskabet hos politiet går tabt, når det fremadrettet bliver skiftende patruljer, der ikke kender området, som vil være her, siger Poul Anker Nielsen, der mener det høje antal protester bekræfter bekymringen fra Ribes borgere.

Samtidig er han glad for, at Esbjerg Kommunes nye borgmester har taget sagen op med politidirektøren, og at underskriftindsamlingen vil sætte yderligere politisk pres på situationen.

- Vi ved godt, at det ikke nytter bare at skælde politidirektør Jørgen Meyer ud, for jeg tror faktisk på, at han vil det bedste for Ribe, siger Poul Anker Nielsen, der er glad for, at politidirektøren tidligere har lovet borgmester Jesper Frost Rasmussen(V), at man vil evaluere situationen efter et halvt år.

- Det er ikke for sent at få det ændret. Vi tror på, at der bliver omorganiseret, for det siger den sunde fornuft, siger Poul Anker Nielsen, der har svar parat, hvis politidirektøren tager de tre initiativtagere med råd om fremtiden.

- Det optimale vil være, at der bliver synligt politi, og at vi har faste patruljer i byen. Hvor mange kan jeg ikke sætte tal på. Bare der er folk i området, siger han.