15-årigt offer for sexoverfald: Moren truer med fantomtegning for at få sexforbryder til at melde sig

Moren til 15-årigt esbjergensisk offer for voldtægtsforsøg jagter gerningsmanden på sociale medier.

Esbjerg: Moren til en 15-årig pige advarer mod en voldtægtsmand på fri fod, efter at hendes 15-årige datter har fortalt, at hun har været udsat for et forsøg på voldtægt. - Jeg søger vidner til overfaldet, jeg vil gerne vil høre fra folk, der har hørt eller set noget i forbindelse med overfaldet og gerningsmanden, siger pigens mor. Forsøget på voldtægt skete ifølge pigen på stien til tunnelen ved Åmosevænget under Gudenåvej ved højlys dag fredag den 9. august ved 15.00-tiden. - Min datter var på vej op ad trappen til bussen på Gudenåvej, da manden river fat i hende og slæber hende om bag tunnelen. "Fuck, fuck, fuck," råber han, da han løber fra stedet. Han ved godt, at han har gjort noget forkert, fortæller moren, der sammen med sin datter har meldt overfaldet til politiet. Moren og den 15-årige datter er anonymiserede af hensyn til den 15-årige pige. Redaktionen kender deres identitet. Overfaldet er omtalt på Facebook, hvor moren nu er parat til at offentliggøre en fantomtegning af manden, hvis han ikke melder sig selv til politiet. Datteren beskriver gerningsmanden som under 25 år, dansktalende og klædt i dyrt modetøj. Hun betegner ham som en "barsk type". - Vi prøver at overleve som familie, og vi vil gerne presse ham til at melde sig selv, siger moren. Det gør hun både for at forhindre, at andre unge piger bliver overfaldet og for at få sagen opklaret. - Ingen skal udsættes for det her. Så alle forældre skal være opmærksomme og passe på deres børn. Det kan være nødvendigt, at man henter børnene i bil, hvis de skal ud. Men man skal selvfølgelig ikke gøre børnene angste, siger hun.

SIGNALEMENT Den 15-åriges beskrivelse af gerningsmandenGrå Nike hoodie-trøje med hætte Sorte bukser Sort vans-sko Sort kasket Mørke bryn 19-20 år - under 25 Alm. bygning Grønne/brune øjne Dansk Højde ca 175-178 Han havde hættetrøjen udenover sin kasket



Han løb ud mod Guldager, imens han råber "Fuck, Fuck, Fuck".

1. Ved foden af trappen op til Gudenåvej griber manden ifølge den 15-årige piges forklaring fat i hendes T-shirt og slæber hende gennem tunnelen under Gudenåvej.2. På den anden side af Gudenåvej ved tunnelens udmunding med tæt bevoksning forsøger han at voldtage pigen. Men hun kæmper imod og slipper fri. Manden løber derefter mod nord i retning mod Guldager. Foto: Google Maps

Overfald midt på dagen Moren er dybt rystet over, at overfaldet skete midt på dagen på den meget brugte offentlige sti. Derfor går hun ud med sine bekymringer og beskrivelsen af gerningsmanden, selv om politiet i første omgang frarådede det. Politiet mener, at beskrivelsen af gerningsmanden - og fantomtegningen - er meget generel og vil passe på mange unge mennesker. - Jeg vil ikke gøre noget ulovligt, jeg vil bare tage mig af min datter, siger moren, der har været i tæt dialog med politiet om efterlysningen og er blevet mødt af forståelse fra politiet over, at hun lægger sagen på nettet. Der gik godt halvanden uge, før datteren fortalte om overfaldet, så derfor har politiet ikke kunnet sikre DNA og andre tekniske spor fra pigen. Ved en afhøring på politigården har pigen fortalt detaljeret om overfaldet, og efterforskningen foregår stadig. Selve overfaldet skete, da manden greb fat i den 15-årige piges T-shirt og slæbte hende gennem tunnelen og forsøgte voldtægt. Det hele varede 5-7 minutter

Hemmeligholdt overfaldet I første omgang prøvede pigen at hemmeligholde overfaldet. Efter overfaldet gik hun hjem og bad om at blive kørt ud til sine veninder, hun havde ikke lyst til at tage bussen og grinede lidt mærkeligt, husker moren. - Men hun sagde, at der ikke var noget galt, og jeg endte med at køre hende, fortæller moren. I dagene derefter var datteren meget omklamrende, og moren forstod senere, at hun havde kæmpet imod at fortælle om overfaldet. Først onsdag den 21. august brød datteren sammen. Hun begyndte at græde over, at hun havde alt for mange lektier for i skolen. - Men da jeg kiggede på hende, begyndte hun at græde, og sandheden kom frem: "Jeg ved ikke, om jeg er blevet gravid, når jeg er blevet voldtaget." Da jeg spurgte hende ud, blev jeg klar over, at der ikke var tale om fuldbyrdet voldtægt, fortæller moren, der alligevel straks fik fat i en graviditetstest - den var negativ. - To timer efter kontaktede jeg politiet, da jeg havde snakket grundigt med hende om, hvad voldtægt er. - Hun fortalte, at hun ikke var gået frivilligt med manden eller ville være med til noget. - Jeg forklarede min datter, at det er strafbart, hvis hun ikke talte sandt, hvortil hun svarede: "Tror du ikke på mig, mor." Og selvfølgelig troede jeg på hende, men jeg ville sikre mig 100 procent, fortæller moren.

Hvis du siger noget ... Politiet kom hurtigt derefter, og den unge pige fortalte betjentene, at manden havde revet fat i hende. Og at hun havde været konfus. - Siden har vi ikke talt så meget om det, men forsøger at få en hverdag med hende og hendes søskende til at fungere, forklarer moren. Men en trussel fra manden er ikke glemt. "Hvis du siger noget, finder jeg dig og din familie igen, har du forstået, lød mandens trussel til den 15-årige pige. Med hjælp fra en kontaktperson på nettet har familien fået lavet en fantomtegning efter datterens beskrivelse. Da tegningen med en mand med en hætte over en kasket var færdig, reagerede datteren: "Det var som at stå overfor ham igen." Pigen er glad for, at hun nu får professionel hjælp fra kommunen i form af psykologsamtaler. Men hjemme forsøger hun at glemme overfaldet, familien har svært ved at snakke om det. Efterlysningen på de sociale medier har moren taget initiativet til. - Min datter får nogle ekstra kram. Vi skal nok klare det her, siger moren, der håber, at venner eller andre bekendte vil få manden til at melde sig - Folk, der kender ham, vil da mærke det på ham. Han må have ændret adfærd. - Han har forgrebet sig på en ung pige, og det er en mand, der render rundt op ad skoler og børnehaver. Han kan gøre det igen, frygter hun.