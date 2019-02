15-årige Sika havde svær barndom - Nu er hun med i brandkorps for unge

- Jeg vil gerne prøve noget virkelig nyt her i livet, og jeg vil afprøve mine grænser. Det her lyder meget sjovt, fortalte hun.

Det fortalte to af de unge onsdag, da det hele blev skudt i gang ved at deres instruktører slukkede en brand på brandstationen. Der var vist lidt startproblemer med brandkadetternes brandsprøjte, men branden blev slukket på få sekunder i en tågesky af vand.

Brandkadetkorpset er et tilbud til unge om at blive del af en brandmandsverden med fokus på faglighed og fællesskab. Korpset henvender sig til alle unge fra 7. årgang og til 18 år. Brandkadetkorpset har som socialt sigte at favne alle unge og give dem mod på livet. Korpset i Esbjerg drives i et tværfagligt samarbejde. Brandkadetter i Esbjerg og Fanø Kommuner er en del af "Brandkadetter i Danmark". Brandkadetter i Esbjerg og Fanø er støttet af: Lida og Oskar Nielsens Fond, Claus Sørensens Fond, Lauritzen Fonden, Brandkadetter i Danmark, Østifterne, TrygFonden, Ungdomsskolen i Esbjerg Kommune, Fanø Kommune og Esbjerg Kommune.

Tror jeg bliver mere social

Sika har klare ideer om, hvad hun håber at få ud af den nye fritidsinteresse.

- Jeg tror, jeg bliver mere social med folk og lærer andre folk at kende, for jeg er meget genert i det. Her vil jeg få overskredet mine grænser med de ting, vi skal lære for at slukke brand. Og reglerne, jamen, dem er jeg vant, ler Sika Irene Henriksen.

Hun bor på Ungdomspensionen i Esbjerg og blev fjernet fra sin mor som fireårig.

- Jeg kan godt lide sådan noget med at hjælpe andre og slukke brande. Og det at være fysisk, jeg skal også til at spille fodbold.

Sika er sammen med to veninder blandt de nye brandkadetter.

- Det er dejligt af være flere, så kan man slappe lidt af. Jeg håber, vi skal lære førstehjælp.

Den 15-årige pige hørte om brandkadetterne på skolen og blev klar over, at det ville hun gerne prøve.

- På opholdsstedet syntes de, at det var en megagod idé. De bakker meget op om det, fortæller Sika, der selv fik ideen til at gå med i korpset.