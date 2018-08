Efter 15-årige Kasper Bloch Langes tragiske død på Tjæreborg Station i august 2017 har Havarikommissionen nu færdiggjort sin rapport om ulykken. Konklusionen er, at overgangen i Tjæreborg burde have været bedre sikret eller nedlagt. Ministeren har bedt Banedanmark om at tage affære.

Esbjerg: Den 10. august 2017 klokken 14.43 blev 15-årige Kasper Bloch Lange ramt af et gennemkørende tog i perronovergangen på Tjæreborg Station. Den unge dreng døde af sine kvæstelser. Ulykken efterlod byen i sorg og fik både borgere og politikere til at forlange bedre sikkerhed på den lille station, hvor passagererne indtil da havde været nødt til at krydse spor 1, hvor der kom gennemkørende tog, for at nå over til spor 2. Selvom Banedanmark fra start havde meldt ud, at sikkerheden var i orden, blev der umiddelbart efter ulykken sat ekstra advarselsskilte op, og i december udfasede man de farlige krydsninger i forbindelse med køreplansskiftet. Men sikkerheden kan og bør forbedres yderligere, lyder konklusionen fra Havarikommissionen, en uafhængig undersøgelsesmyndighed for jernbaneulykker, der netop har offentliggjort sin rapport om ulykken. I rapporten konkluderer kommissionen, at overgangen i Tjæreborg, og lignende overgange i niveau, hvor de tilladte hastigheder er over 140 kilometer i timen, burde have været nedlagt eller som minimum bedre sikret.

Sagen kort I august døde en 15-årig dreng på Tjæreborg Station, da han blev ramt af et gennemkørende tog. Blot to uger tidligere var det samme sket for en 17-årig dreng på Bred Station på Fyn. De to dødsulykker fik transportminister Ole Birk Olesen (LA) til at kræve en redegørelse fra Banedanmark. Den viste, at der de sidste fem år havde været 105 lignende nærvedshændelser.Flere har udtrykket ønske efter mere sikkerhed på stationer, hvor passagerer skal igennem perronovergange. Blandt andet sendte borgmester i Esbjerg Kommune, Johnny Søtrup (V), et brev til Banedanmark på vegne af hele byrådet.



I juni færdiggjorde Banedanmark en risikovurdering af perronovergangene på danske stationer. Heri konkluderede man, at det både ville højne sikkerheden markant og være samfundsmæssigt rentabelt af opsætte gangbroer ved blandt andre Tjæreborg.



Begge rapporter afventer nu politisk stillingtagen. Det sker på den anden side af sommerferien.