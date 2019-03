I Esbjerg er en kun 15-årig pige blevet overfaldet fredag aften. Her blev hun ramt af flere knytnæveslag og spark på kroppen.

Esbjerg: På Jernbanegade i Esbjerg blev en 15-årig pige overfaldet fredag aften klokken 22.25. Her blev hun overdynget med flere knytnæveslag i ansigtet og på kroppen. I forbindelse med slagene faldt den 15-årige, hvorefter voldsmanden sparkede den 15-årige flere gange, imens hun lå ned.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at de nu efterforsker sagen, og at de allerede har en mistænkt for overfaldet.