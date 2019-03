15-årig dreng fra Esbjerg tilstår deling af video med drab i Marokko

En 16-årig dreng fra Esbjerg Kommune er blevet sigtet for at have delt videoen, der viser halshugning af to kvinder i Marokko. Arkivfoto Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

To drenge på 15 og 16 år er nu sigtet for at have delt en video, der viser et drab i Marokko. De to drenge har ikke umiddelbart noget med hinanden at gøre, oplyser politiet.

Esbjerg: Endnu en dreng fra Esbjerg Kommune er blevet sigtet for at have delt en meget omtalt drabsvideo fra Marokko. Oplysningen kommer fra Syd- og Sønderjyllands Politi, som i en pressemeddelelse mandag også fortæller, at drengen har erkendt at have delt videoen. - Vi kan oplyse, at de to personer og tilfælde af deling af den omtalte video ikke har noget med hinanden at gøre. Den 15-årige dreng, som vi netop har sigtet for deling af videoen, er p.t. ikke bosat i Esbjerg, men har været det. Han har erkendt forholdet, oplyser kommunikationsmedarbejder Helle Lundberg. For nylig kom det frem, at videoen florerede blandt elever på Rørkjær Skole i Esbjerg, og det endte med, at en 16-årig dreng blev sigtet for at have delt videoen i en Messenger-gruppe til en række klassekammerater og elever i en anden klasse.

Fakta Rørkjær Skole skrev for nylig ud til elevernes forældre, at den famøse drabsvideo fra Marokko florerede blandt eleverne.Det viste sig, at en elev havde delt videoen en til sine klassekammerater i en messengergruppe på Facebook, og han havde ligeledes delt den til andre elever på skolen.



Politiet sigtede efterfølgende en 16-årig dreng for at have delt videoen.



Deling af videoen kan være en overtrædelse af straffelovens paragraf 264 D med strafferamme på op til 3 års fængsel under skærpende omstændigheder, ellers er strafferammen op til 6 måneders fængsel.

Teenagere Sagen bliver stadig efterforsket, og derfor er det også sparsomt, hvad politiet på nuværende tidspunkt ønsker at fortælle. - Der bliver efterforsket mod flere personer, der er mistænkt for at have delt videoen. Hvor mange ønsker efterforskerne ikke at oplyse, men jeg kan bekræfte, at der typisk er tale om unge mænd - teenagere. Frygter I, at deling af videoen breder sig som ringe i vandet? - Det er umuligt at sige noget om. Foreløbig er der sigtet to, og vi efterforsker mod andre. Det kan pludselig gå stærkt, hvis vi fra en person kan følge sporet til mange andre, som har fået videoen tilsendt. Foreløbig forholder vi os til, at det drejer sig om to personer, siger Helle Lundberg. Ud over de to sigtelser i Syd- og Sønderjylland er en række andre unge, men også ældre personer, rundt om i landet blevet sigtet for at have spredt videoen til andre. Reaktionen fra politiet kom i begyndelsen af marts, efter at anklagemyndigheden i nogen tid havde overvejet, om det kunne være en lovovertrædelse at viderebringe videoen. Optagelsen stammer fra Marokko. Her blev to unge kvinder, en nordmand og en dansker, i december dræbt, da de var ude på en vandretur i bjergene. 24-årige Louisa Vesterager Jespersen og Maren Ueland på 28 år blev slået ihjel under et overfald i Atlasbjergene. Forbrydelsen er blevet beskrevet som en terrorhandling. Politiet har tidligere sagt, at klippet har et stærkt krænkende indhold. I begyndelsen af marts oplyste politiet, at 14 personer var blevet sigtet for at sprede videoklippet. De har overtrådt en bestemmelse i straffeloven, der hedder 264 d, mener politiet. Ifølge paragraffen er det strafbart at videregive billeder af en person "under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden". Ikke alle har ifølge politiets opfattelse haft samme motiv. To personer er således også sigtet for offentligt at billige terror. De fleste af de sigtede er teenagere eller yngre voksne. Men nogle er i alderen fra 45 til 69 år, har politiet tidligere oplyst.