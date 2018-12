15-årig anmeldte voldtægtsforsøg i Esbjerg: Vristede sig fri og råbte på hjælp

Esbjerg: En 15-årig pige har anmeldt sig udsat for forsøg på voldtægt, og en 32-årig mand er blevet anholdt og sigtet for overgrebet.

Episoden skulle have fundet sted i en lejlighed i den østlige del af Esbjerg klokken 02.22 natten mellem søndag og mandag. Pigen anmeldte episoden umiddelbart efter, og klokken 02.41 blev en 32-årig mand anholdt og sigtet for forsøg på voldtægt af pigen.

Han blev fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Esbjerg mandag eftermiddag.

Ifølge sigtelsen skulle han have fastholdt pigen, have lagt sig ovenpå hende, have trukket hendes kjole op og have trukket sine egne bukser ned. Pigen gjorde modstand og fik sig vristet fri og råbte på hjælp.

Den 32-årige mand, der ved grundlovsforhøret var iført badetøfler, joggingbukser og hættetrøje, nægtede sig skyldig i forholdet.

Anklager Anders Schøler begærede dørlukning ved grundlovsforhøret, og det valgte dommer Aage Flebo at efterkomme på grund af sagens karakter og på grund af det tidlige stadie i efterforskningen.