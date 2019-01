14 personer i København blev syge af Fanø-østers

De senere år har der været flere kedelige tilfælde, hvor folk er blevet syge efter at have spist østers fra Fanø. Senest blev 14 personer ramt af norovirus efter nytåret, og i gruppen er der bred enighed om, at det er dybt kritisabelt, at østers i Vadehavet ikke kontrolleres af myndighederne.

Fanø: Det er sket mange gange før, og det fortsætter med at ske. Denne gang er det 14 personer, der er blevet inficeret med, hvad der formodes at være norovirus (roskildesyge, red.) efter at have spist østers nytårsaften. En af de 14 er pensioneret læge, og han er ikke i tvivl.

Østersene blev indsamlet to dage forinden ved Halen af tre turister på Fanø, som efterfølgende fordelte dem på to nytårsselskaber i København. Samtlige personer til de to selskaber, der spiste østers, blev efterfølgende ramt af roskildesyge.

- Forud for indsamlingen kontaktede vi Fanø Turistbureau om, hvorvidt det var sikkert at indsamle østers ved Halen på Fanø. Den adspurgte kvinde påpegede, at sådan noget jo altid foregik under eget ansvar, men at hun i øvrigt ikke kunne vejlede os, siger Gitte Tuesen, der er en af de sygdomsramte.

Ifølge hende er den overordnede problematik dog, at østers i Vadehavsregionen ikke kontrolleres, men at området alligevel sælges på østersturisme. Senest har det amerikanske nyhedsmedie New York Times anbefalet at tage til Fanø for at spise østers på deres liste over 52 steder, man skal opleve i 2019.

- Der er kun regler for kontrol, når det gælder kommercielt fiskeri. Når folk samler østers selv som på Fanø, er det i privat regi, og så er det på eget ansvar. Det gælder også ved guidede østersture, for der samler man også selv, forklarer Bjarne Ring Thorbjørnsen, der er biolog og specialkonsulent ved Fødevarestyrelsen.