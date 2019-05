En 14-årig pige blev ifølge sin anmeldelse tvunget ind på et toilet i Broen Shopping og blev udsat for et seksuelt overgreb. Politiet søger vidner.

Ifølge ham har pigen været meget påvirket af situationen og har været bange for at fortælle nogen om den. Hun fik til sidst talt med sine forældre om episoden, og så blev sagen anmeldt til politiet.

En 14-årig pige fra Esbjerg har anmeldt, at hun på et tidspunkt mellem den 30. marts og den 6. april blev tvunget ind på et toilet i Broen Shopping i Exnersgade, hvor en ung mand forgreb sig på hende.

Esbjerg: Broen Shopping har endnu en gang været scene for et seksuelt overgreb mod en pige på et af centrets toiletter.

Flere uklarheder

Ifølge politikommissæren er der heller ikke helt klarhed over, hvad der nærmere bestemt er foregået eller hvor.

- Vi skal have klarlagt, ved hvilket toilet i Broen, episoden er foregået. Pigen er så mærket af situationen, at vi heller ikke helt har klarhed over, hvad der er foregået. Det har hun ikke forklaret detaljeret om. Vi mener at kunne udelukke, at der skulle være tale om et voldtægtsforsøg, men overgrebet har haft en seksuel karakter af en eller anden grovhed. Ifølge pigens forklaring kender hun ikke gerningsmanden, siger Ole Hillerup.

Pigen har ligeledes forklaret, at hun var meget bange og forsøget at frigøre sig fra manden, der tvang hende ind på toilettet.

- Der har været noget postyr i forbindelse med episoden, og det er det, som vi håber, at nogen kunder i centret har bemærket og måske kan bidrage med oplysninger, der kan hjælpe os med efterforskningen af sagen, siger Ole Hillerup.

Der var også på et toilet i Broen Shopping, at der den 31. marts 2018 fandt en voldtægt og et voldtægtsforsøg mod to 14-årige piger sted.