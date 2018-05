Esbjerg: I disse dage kører lastbiler fyldt med krammebamser fra TrygFonden ud til hospitaler i hele landet. 1380 af dem flytter ind til de yngste patienter på sygehuset i Esbjerg.

De uvante omgivelser på hospitalet, fremmede personer i hvide kitler og uvished om, hvad der skal ske, er en stor mundfuld for et lille barn. Men hvis lægen eller sygeplejersken kommer med en gave i form af en krammebamse, kan det være en stor trøst og samtidig skabe et tillidsforhold mellem barnet og personalet på afdelingen.

TrygFondens krammebamser er isbjørnene Thea og Theo, og ligesom barnet har de et armbånd på med deres navn. Hvis et barn skal stikkes eller have forbinding på, kan bamsen prøve det først. På den måde bliver bamsen en ven på hospitalet, som børnene kan dele deres oplevelser med.