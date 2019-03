130 børn skal genhuses: Slidte daginstitutioner skal lægges sammen i nybyggeri

Daginstitutionerne Trianglen og Lykkegårdsparken er begge vurderet til at være så slidte, at det er bedre at rive en bygning ned og bygge en samlet institution på Bøndergårdsvej. Det betyder, at omkring 130 børn skal genhuses i andre institutioner. Sagen er sendt til godkendelse i byrådet.

Esbjerg: - Afd. Trianglen og afd. Lykkegårdsparkens bygninger er begge beskrevet i masterplanen som særdeles slidt - endda nærmest kassabelt - og det anbefales, at der i stedet for en renovering etableres en ny daginstitution. Sådan lyder det i sagsfremstillingen i Børn & Familieudvalget om de to daginstitutioner. Den nye sammenlagte institution skal bygges på Bøndergårdsvej, som er på Trianglens grund. Sagen er sendt videre til byrådet. - Jeg synes, det er en fantastisk løsning. Vi står med to meget slidte institutioner, hvor noget ude på institutionerne er tapet sammen med gaffatape. Jeg er glad for løsningen på både børnenes og pædagogernes vegne, men også for østbyen som helhed, siger Tine Kirkegaard, områdeleder i Midt- og Østbyens dagtilbud. I 2014 blev en masterplan for dagtilbud i Esbjerg Kommune udarbejdet, og planen har indeholdt en langsigtet strategi for dagtilbudsområdet. Derfor er det nu blevet de to nedslidte institutioners tur. - Det er nogle af de sidste tiltag i masterplanen. Der blev afsat mange penge til området, som vi drypvis har forbedret. Denne sag skal i byrådet næste gang, siger Diana Mose Olsen (SF), der er glad for løsningen med sammenlægningen.

Økonomien Byrådet har afsat i alt 33 millioner kroner for nedrivning af de to institutioner og opbygningen af den nye.

I 2019 skal 3 millioner bruges til nedrivning, mens de resterende 30 millioner skal bruges til opbygning af en ny institution i 2020.

I 2018 er der blevet tildelt midler til indretning af klubben på Præstegårdsskolen Urban, hvor planen er, at børnehavebørnene skal genhuses.

Derudover forventes det, at der kan søges midler fra Lauridsen Fonden til indretning af den nye daginstitution samt legepladsen.

130 børn skal genhuses Når daginstitutionen Trianglen skal rives ned, og der skal bygges en ny institution, skal omkring 130 vuggestue- og børnehavebørn have et andet sted at være. Selvom Tine Kirkegaard ikke forventer, at der sker noget før engang i efteråret, har hun allerede en plan. Alle vuggestuebørnene flyttes over i Lykkegårdsparken, mens børnehavebørnene skal have hjemme i lokaler på Præstegårdsskolen. - Vi har ikke fået en endelig godkendelse af planen endnu, men den er på trapperne, siger Tine Kirkegaard. Diana Mose Olsen er ikke bekymret for flytningen af børnene, mens etableringen af den nye institution står på. - Det er forholdsvis mange børn, der skal genhuses, og vi må ikke gøre forældrene usikre. Men vi har prøvet det mange gange, og jeg har meget ro i maven over det, siger Diana Mose Olsen.

Skal i skoven hver dag Børnehavebørnene får ikke bare andre lokaler på Præstegårdsskolen, men de kommer også til at få mere frisk luft, når de flyttes. Planen er nemlig, at de hver dag skal hentes af en bus og køres ud i Østskoven og blive en del af de børnehaver, der allerede har deres daglige gang i skoven. - Vi kommer til at invitere forældrene med derud og se faciliteterne inden, at børnene flyttes, for vi vil gøre det trygt for dem. Det er vigtigt for os, siger hun. Forældrene skulle, ifølge Tine Kirkegaard, allerede have modtaget fusionsbrev omkring sammenlægningen og genhusningen.