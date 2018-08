13-årige Filippa kan løfte 120 kilo

Ni år gammel plagede Filippa Enevoldsen sin far og mor om at måtte starte til ishockey. Forældrene troede, det var en grille. Men i dag, fem år senere, er Filippa Enevoldsen så dygtig til sin sport, at hun er kommet med på U18-landsholdets bruttotrup, og ishockeyen får stort set alt hendes fritid.