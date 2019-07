13-årig bag bombetrussel mod McDonald's: Det var telefonfis

Eftersom pigen er under den kriminelle lavander, kan hun ikke straffes for at have indtelefoneret den falske bombetrussel. Politiet vil dog vurdere, om hun skal forbi Ungdomskriminalitetsnævnet. Arkivfoto: Michael Bager

Ung esbjergensisk pige kan ikke straffes for den tomme bombetrussel, som hun kalder "telefonfis". Da hun er under den kriminelle lavalder på 15 år, risikerer hun at komme for Ungdomskriminalitetsnævnet.

Esbjerg: En 13-årig pige fra Esbjerg har tilstået, at hun stod bag bombetruslen mod McDonald's i Gjesing ved 21-tiden tirsdag aften. Politiet evakuerede restauranten i cirka 40 minutter, indtil lokalerne var undersøgt. Der blev ikke fundet nogen bombe. - Det var telefonfis, har den 13-årige pige forklaret til politiet om sin opringning til burgerrestauranten. Ved hjælp af telefonoplysninger sporede politiet i aftes hendes telefon og fandt frem til pigen, der er bosat i Esbjerg-området. Politiet kørte til pigens hjem, hvor hun blev afhørt sammen med sine forældre. Som 13-årig kan pigen ikke straffes for at have indtelefoneret den falske bombetrussel. Syd- og Sønderjyllands Politis enhed for ungdomskriminalitet vil nu screene og vurdere alvoren i den tomme bombetrussel og pigens personlige forhold i øvrigt for at se, om hun skal for det såkaldte Ungdomskriminalitetsnævn.

Det var telefonfis. 13-årig pige til politiet om sin bombetrussel

McDonald's i Gjesing var ryddet for kunder i en lille time tirsdag aften, da en bombetrussel blev indtelefoneret. Det viste sig heldigvis, at der var tale om en tom trussel. Fotoet er ikke fra burgerrestauranten i Gjesing. Arkivfoto

Sporing af telefoner afskrækker Nævnet skal hjælpe unge under den kriminelle lavalder, der begår forbrydelser, på rette vej, så de ikke ender i en kriminel løbebane. Screeningen foretages af politiets ungdomssekretariat eller en forebyggelsesenhed, der så henvisninger til det landsdækkende Ungdomskriminalitetsnævn. Typisk inddrages de sociale myndigheder og andre relevante samarbejdspartnere også i disse sager. - Vi valgte at rømme McDonald's. Det er vi nødt til at gøre, når der er tale om en bombetrussel. Vi tænker altid på sikkerheden først, siger fungerende politikommissær Søren Larsen. Han understreger, at det i dag er sjældent, at der indtelefoneres bombetrusler mod virksomheder og institutioner. Netop de tekniske muligheder for at spore telefoner og finde frem til gerningsmændene virker formentlig afskrækkende. Hos McDonalds i Gjesing ønsker hverken ejer Michael John Munk Kristiansen eller øvrige medarbejdere at udtale sig om bombetruslens konsekvenser for kunder og ansatte.