124 golfspillere slog et slag for de hjemløse

- Vi har haft stor succes med golfdagen, som plejer at indbringe omkring 100.000 kroner, som ubeskåret går til de hjemløse, fortæller Børge Frøkjær, som i sin tid var med til at stifte De Hjemløses Venner i Esbjerg - en fortsættelse af Himmelekspressen.

Esbjerg: 124 spillere, fordelt på 31 hold, slog fredag et slag for de hjemløse på Breinholtgård Golfklubs smukke anlæg.

Golfdagen til fordel for de hjemløse var - ud over Børge Frøkjær - arrangeret af Carl Backs, Jens Jørn Bertelsen og Lars Erik Johansen.

Mange kendte ansigter

- Når golfdagen giver så mange penge som tilfældet er, hænger det sammen med, at vi har en masse gode sponsorer, ligesom Lida og Oskar Nielsens Fond i år har doneret 10.000 kroner til formålet. Vi kan glæde os over en masse hovedsponsorer, matchsponsorer, holdsponsorer - hvert hold giver 3.000 kroner for at være med - samt præmiesponsorer. Det er alt sammen med til, at vi kan minimere vores udgifter. For eksempel er Frøs hovedsponsor sammen med golfklubbens restaurant og KD-Selskaberne, som stiller banen gratis til rådighed, oplyser Børge Frøkjær.

Der var mange kendte ansigter på de 31 hold og flere debutanter på de hjemløses golfdag. Det gælder for eksempel den 65-årige og tidligere volleyballspiller Joan Valeur, som i 80'erne var med i en pokalfinale i Stadionhallen mellem Boldesager Volleybal l Club og Helsingør KFUM og som i samme årti var med til at skaffe BVC bronze i 1. division. Joan Valeur stillede op for holdet Riesling.

Andre kendte ansigter var den tidligere landsholdsspiller i fodbold, Jens Jørn Bertelsen, som var med på et hold fra Købstæderne sammen med Miss Sunshine i skikkelse af Ellen Aagaard, fotograf John Bejder og den tidligere formand for Breinholtgård Golfklub, Sven Jensen. På holdet fra Hjerting Badehotel så man Peter Pedersen, hans hustru, Karen Margrethe, Mads Dam Jensen og Viggo Theilgaard.

Både Mads Dam Jensen og Viggo Theilgaard var også debutanter og har før vist stor vilje til at hjælpe De Hjemløses Venner.