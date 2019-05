120 lejeboliger skal opføres på jernstøberigrund i Ribe

RIBE: - Vi er meget glade for handlen med Ribe Jern Ejendomme A/S. Grunden har en unik beliggenhed kun 500 meter fra Domkirken og ligger tilmed lige ud til Nationalpark Vadehavet. Det er en af de sidste grunde, der er tilbage i Ribes indre by, så den mulighed kunne vi simpelthen ikke lade gå fra os, siger Jens Hunderup, formand for Ribe Boligforening, der er stolt af at byens almene boligforening er er med til at gå forrest i skabelsen af et nyt attraktivt boligområde.

Også fra administrerende direktør i Ribe Jern Ejendomme, Michael Boel Olesen, er der glæde over handlen:

- Fra Ribe Jern Ejendomme er det en stor glæde, at der nu begynder at komme gang i projektet. Da vi for nogle år siden startede hele processen, var det et stort ønske, at området kunne udvikles med boliger til alle aldre. Dette begynder at tage form. Vi er stolte af projektet, og ser frem til, at dette område bliver en naturlig del af Ribe by, med respekt for den eksisterende bydel, siger han.

Ribe Boligforening har før udtrykt stor interesse i udstykningen af jernstøberigrunden og var derfor begejstrede, da ejendomsmægler Eivind Dam Jensen henvendte sig til boligforeningen omkring årsskiftet.