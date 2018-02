1100 underskrifter skal sikre aktivitetshus i Ribe

Ribe: Inden Bispegade Skole i Ribe blev lavet om til lejligheder, nød en række foreninger og sammenslutninger at have plads i bygningerne til deres aktiviteter, men siden er foreningerne blevet spredt for alle vinde. Det vil Herdis Skjødt og Bente G. Jensen gerne lave om på, og derfor har de siden kommunalvalgsdagen i november samlet underskrifter, der skal sikre et nyt aktivitetshus i Ribe. Det arbejde er nu næsten slut, og de to kvinder har samlet knap 1100 underskrifter, senest over 400 styk, da kvinderne stod i Ribe Fritidscenter forrige weekend.

- Det er meget imponerende, at så mange vil bakke op om vores ønske. Vi vil gerne have et nyt sted til dem, der var på Bispegade Skole, samt andre der har foreninger eller fællesskaber. Det kunne eksempelvis være i AOF bygningen eller den gamle politistation på Tangevej, og generelt er der mange tomme lokaler, som vi kunne bruge. Overordnet skal det være et sted, hvor seniorer kan gå hen og være sammen om en eller anden aktivitet, siger Herdis Skjødt, der sammen med Bente selv er med i Ribe Quilterne.

De mener, at eksempelvis kortspillere, natteravne, mandskor, skakspillere, malere, glaskunstnere, husmødre og mange andre vil kunne bruge et aktivitetshus i Ribe.