Skleroseramte Niels Kirk Larsen med sin datter Marie, som endte med at putte sine lommepenge i en indsamlingsbøsse i en butik. Niels Kirk Larsen fortalte ærligt, hvordan han ikke havde været vild med tanken om at skulle stå i regnvejr foran Fakta med en bøsse i hånden, hvis han nu mødte nogen, han kendte, men Thomas Lillerøj havde sparket til ham og sagt, at det bestemt ikke var pinligt. Det endte dog med, at Niels' svigermor forbarmede sig og tog Fakta-tjansen, mens Niels styrede et spinninghold. Desuden valgte hans forældre at takke nej til gaver ved deres 75 års fødselsdag, men gæsterne endte med at komme med et gavekort på 4000 kroner til Skleroseforeningen. Foto: Martin Ravn