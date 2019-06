1.082 stemmer til Dyreborg

Dansk Folkepartis Susanne Dyreborg fik i alt 818 personlige stemmer i de to lokale valgkredse - Esbjerg By & Fanø samt Esbjerg Omegnskreds. I hele Sydjyllands Storkreds blev det til sammenlagt 1.082 personlige stemmer.

Esbjerg Kommune: I modsætning til for fire år siden, da Danmarkskortet blev farvet gult i denne del af landet med en overvældende opbakning til Dansk Folkeparti, gik det mildt sagt anderledes denne gang. Det kom den lokale kandidat for DF, Susanne Dyreborg, der var opstillet i Esbjerg Bykreds & Fanø, til at mærke på det personlige plan.

Da de personlige stemmer hen på eftermiddagen torsdag var talt op, kunne Dyreborg notere 522 personlige stemmer i bykredsen og 296 personlige stemmer i omegnskredsen. Alt i alt 818 personlige stemmer i Esbjerg og Fanø kommuner blev det dermed til. I resten af Sydjyllands Storkreds valgte 264 vælgere at sætte deres kryds ud for Susanne Dyreborgs navn.

Dermed blev det - hvad der heller ikke lå i kortene ovenpå Dansk Folkepartis katastrofevalg - ikke til en plads i Folketinget for Susanne Dyreborg, som dermed kan hellige sig sin plads i Esbjerg Byråd, udvalgsposterne og posten som viceborgmester fuldt og helt.

- Jeg har det fint med, at de to siddende folketingsmedlemmer, Marie Krarup og Karina Adsbøl, er kommet ind her i storkredsen sammen med Kristian Thulesen Dahl. I betragtning af, at partiet fik en ordentlig tur hos vælgerne, så kunne jeg ikke forvente mere i forhold til mit eget resultat. Jeg er rigtig ked af det på partiets vegne, men jeg er klar til at stige op på hesten igen, når næste folketingsvalg udskrives, siger Dyreborg.