100.000 kroner ned i lommen: Rybners vinder kæmpe undervisningspris

Ole Gadsbølle (tv.) og Max Wilken Pedersen (i midten) blev fredag hædret for deres store indsats med at gøre naturvidenskab mere interresant for elever. På grund af dem vandt Rybners Gymnasum Undervisningsmiljøprisen 2018. Foto: André Thorup

To undervisere fra Rybners Gymnasium vandt fredag undervisningsmiljøprisen 2018 for deres arbejde med at gøre naturvidenskabelige fag interessante for eleverne.

Esbjerg: Både elever, undervisere og ledelse blev tydeligt overraskede, da Rybners Gymnasium fredag blev afsløret som vinder af Undervisningsmiljøprisen 2018. Det skete, da repræsentanter fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet indtog scenen foran en fyldt aula på Grådybet. Her kunne direktør Søren Hartman Hede overbringe den gode nyhed og begrundelsen for, at det lige er Rybners, som havde vundet blandt 79 indstillede skoler og gymnasier fra hele landet. - Prisen går til lærere eller elever, som har gjort noget helt særligt for undervisningsmiljøet, og det har Max og Ole, sagde Søren Hartman Hede, som kaldte de to undervisere op på scenen. Ole Gadsbølle og Max Wilken Pedersen står bag adskillige naturvidenskabelige tiltag på Rybners - blandt andet Science Center Esbjerg og "Det åbne laboratorium". Her kan elever frivilligt komme en gang om ugen og arbejde på projekter, som de selv finder interessante. Et projekt, som har får en usædvanlig stor del af skolens elever til at vælge en naturvidenskabelig retning i større opgaver og i uddannelser efter gymnasiet.

Om prisen Undervisningsmiljøprisen blev stiftet i 2005 af daværende undervisningsminister Bertel Haarder.Det er Dansk Center for Undervisningsmiljø og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som, i samarbejde med undervisningsministeren, uddeler prisen.



Undervisningsmiljøprisen uddeles en gang om året og den består af et diplom og 100.000 kroner.



Prisoverrækkelsen finder sted på skolernes nationale trivselsdag - den første fredag i marts hvert år.



Alle kan indstille og alle kan indstilles.

Nyt lys til center Det var da også to meget stolte og overraskede lærere, som tog imod prisen. - Vi havde sket ikke troet, vi ville vinde, efter vi så de andre nominerede. Så vi er virkelig glade for prisen. Det er dejligt, at arbejdet bliver værdsat, siger Ole Gadsbølle. De to undervisere startede allerede på de alternative tiltag i 2011. Her startede de op med et talentprojekt for folkeskoleelever. Og det har siden udviklet sig til adskillige projekter, som skal få eleverne til at interessere sig for naturvidenskaben. - Det afgørende er, at eleverne selv vil. Det er alt sammen frivilligt og baseret på, at eleverne selv kommer med idéer og projekter. Vi støtter dem faktisk bare, siger Max Wilken Pedersen. Eleverne arbejder med alt lige fra droner og robotter til såkaldt "tivoli-fysik", hvor elever bliver udstyret med måleudstyr, og så tager de med underviserne i tivoli og måler, hvordan kroppen reagerer på rutchebaner og frit fald.