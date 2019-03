Ribe: Næsten 1000 gymnaster og instruktører var med, da Ribe Fritidscenter lagde gulv til gymnastik i topklasse.

Første runde af Region Vestdanmark Talentrække blev afviklet lørdag i Ribe. og det var byrådsmedlem Jakob Lose (V), der bød de mange gymnaster velkommen i Nordens ældste by og Esbjerg Kommune.

- Det kræver noget af et setup at afvikle sådan et stort stævne, fastslog han.

Familien Lose har selv to piger på seks og ni år, der er medlemmer af den arrangerende forening, Jerne IF, og de går op i Teamgym med liv og sjæl, fortalte Jakob Lose.

- Jeg ved derfor, at I alle har trænet hårdt op til konkurrencen - både på banen sammen med trænerne, men også derhjemme på stuegulvet, hvor vi forældre har talt til otte mange, mange gange.

Jerne IF Gymnastik afviklede for anden gang det store stævne, hvor flere end 70 frivillige hjælpere samt mini- og junior-gymnasterne var i gang. /STOK