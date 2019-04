1.000 stole i nedre sektion udskiftes i Blue Water Dokken

Niels Bækgård oplyser, at SEPE skal købe omkring 1.000 nye stole, og at prisen formentlig løber op i omkring 300.000 kroner, som SEPE selv skal finde.

- Det skyldes ganske enkelt, at mange af stolene er gået i stykker af for eksempel hårde skud, hvorefter alle blå stole flyttes op i øvre sektion, hvor man kan se, at flere af stolene er grå reservestole, oplyser direktøren i SEPE, Niels Bækgård.

Esbjerg: Her er en nyhed, som vil vække stor glæde hos rigtig mange sportstilskuere. I løbet af sommerferien udskifter Sport og Event Park Esbjerg (SEPE) alle stolesæderne i nedre sektion på de to langsider i Blue Water Dokken, men ikke på de mobile tribuner.

Stolene har fået kritik

Håndboldtilskuerne har ikke just været begejstret for stolene i Blue Water Dokken, men når næste sæson går i gang, kommer de altså til at sidde noget bedre end tilfældet er i øjeblikket.

- I Team Esbjerg klapper vi i vores små hænder over SEPE's beslutning om at skifte stolene i den nedre sektion ud, for det betyder bedre forhold for vores tilskuere, sponsorer og fans. Da Blue Water Dokken i sin tid blev bygget, var ønskelisten meget lang, men ikke alt kunne lade sig gøre, og så kigger man naturligvis på økonomien. Stolene er ikke gode og er ikke "bygget til voksne mennesker", så vi ser frem til nye stole med en bedre komfort og en bedre holdbarhed, for det sker på ugebasis, at en stol går i stykker, siger direktøren i Team Esbjerg, H.C. Warrer.