1.000 midtjyder på Blue Water Arena: Vil du hjælpe EfB?

EfB-direktør håber på stor opbakning, der kan matche de omkring 1.000 tilskuere, som FC Midtjylland kan mønstre, når midtjyderne søndag gæster EfB og Blue Water Arena. Glem al snak om at sæsonen er slut for os, fastslår direktøren.

Esbjerg: Op imod 1.000 midtjyske fans meldes på plads i Blue Water Arenas udebaneafsnit, når EfB søndag klokken 16.00 spiller den første hjemmekamp i medaljeslutspillet i superligaen mod mesterskabsaspiranterne fra FC Midtjylland. Til sammenligning er EfB på hjemmebane i denne sæson indtil nu lykkes med at lokke gennemsnitligt 5.100 tilskuere på stadion. Med disse hårde facts håber EfB, at de blå-hvide får maksimal opbakning fra fansene, når træner John Lammers og hans mandskab skal jagte den femte sejr på stribe på eget græs. EfB oplyser i en pressemeddelelse, at klubben mærker stor interesse for opgøret, som i tilfælde af endnu en vestjysk sejr vil intensivere jagten yderligere på den bronzegivende tredjeplads og kampen om at spille europæisk fodbold efter sommerferien.

Glem al snak om at sæsonen er slut for os, for vi hviler ikke på laurbærerne. Vi har ni kampe tilbage, og tredjepladsen er inden for rækkevidde. Brian Bo Knudsen, administrerende direktør, EfB Elite A/S

Værdsat af spillerne Der er derfor mange gode grunde til at slå vejen forbi Blue Water Arena søndag eftermiddag, og administrerende direktør Brian Bo Knudsen opfordrer da også esbjergenserne til at komme på stadion i de kommende kampe. - Glem al snak om at sæsonen er slut for os, for vi hviler ikke på laurbærrene. Vi har ni kampe tilbage, og tredjepladsen er inden for rækkevidde, så det er den, spillerne og trænerstaben hver dag arbejder på at nå, siger han i pressemeddelelsen, hvor han fortsætter: - Søndag skal vi tilbage på vindersporet, og vi håber på, at mange mennesker vil hjælpe os på vej. Det betyder afsindigt meget for spillerne, siger han.

Vi fortjener det Anfører Markus Halsti håber ligeledes på stor opbakning, og pointerer i meddelelsen vigtigheden af støtten fra lægterne. - Vi har en god hjemmebane med en stærk fanskare i ryggen, som har været gode til at bære os frem til sidste sekund. Det så vi senest mod Vejle, og jeg håber på holdets vegne, at der kommer mange tilskuere igen på søndag mod FC Midtjylland. Det mener jeg, vi fortjener, og vi vil gøre alt for at avancere i tabellen, for sæsonen er ikke i nærheden af at være slut for os, siger finnen. Sidst FCM var på besøg på Blue Water Arena reddede EfB sig en uafgjort, da Adrian Petre udlignede til 2-2 i de døende minutter. Dengang blev kampen set af 7.022 tilskuere. Sæsonrekorden var mod FCK med 9.841 tilskuere på lægterne, mens bundrekorden indeværende sæson indtraf i december mod FC Nordsjælland med blot 2.654 tilskuere.