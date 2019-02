100 gadetræer fældes trods beboernes protester

De store træer i to allégader i Østerbyen må fældes, fordi de store maskiner ikke kan arbejde mellem trækronerne. Fotoet her er fra L V Jensens Alle, hvor træerne er yngre og mindre. Foto: Lars Stokbro

27 familiers kamp mod fældning af gamle allétræerne hjalp ikke. Villaejerne i Esbjerg-bydel var uenige i glæden ved træerne, men politikerne har efter tænkepause valgt, at træerne skal fjernes.

Esbjerg: Træerne på to alléer i Østerbyen i Esbjerg fældes trods voldsomme beboerprotester. Det har politikerne i Teknik & Byggeudvalget besluttet på et udvalgsmøde fredag. Problemerne ved at bevare træerne er så store, at man har valgt at få fjernet de omkring 100 gadetræer og plante nye forholdsvis store træer, når kloak- og gadearbejdet er afsluttet. Det fortæller formand for udvalget Søren Heide Lambertsen (S) om den enstemmige beslutning, der gælder gaderne Godthåbs Alle og Carstensens Alle i Esbjerg. Ligesom alle øvrige byer skal der i Esbjerg i de kommende 20-30 år graves ud til nye kloakker, der leder regnvand og spildevand i to rørledninger. På de to gader er der 40-50 år gamle træer i begge gaders fulde længde.

Træerne ville blive barberet meget, hvis de store gravemaskiner skulle arbejde mellem træerne. Søren Heide Lambertsen (S), udvalgsformand for Teknik- og Byggeudvalget

Vil blive barberet meget - Der er flere årsager til, at vi fjerner træerne. Træerne ville blive barberet meget, hvis de store gravemaskiner skulle arbejde mellem træerne. Kloakrørene skal graves 3,5 meter ned, og de gamle kloakrør skal løftes op fra hullet og svinges rundt, så de kan blive kørt væk. Hvis vi skulle trimme de eksisterende træer, så dét kunne lade sig gøre, ville træerne blive rigtig meget skamferede. Der skal også lægges ny fjernvarme, hvor stikledninger vil gøre det nødvendigt at fælde nogle træer, og endelig skal der laves nye fortove og kantsten, som ligger helt op ad træerne, forklarer Søren Heide Lambertsen om millionprojektet, hvis start blev forsinket nogle uger. Politikerne valgte at udsætte den planlagte fældning af de mange træer for at undersøge, om de kunne reddes. En idé med at bruge to mindre gravemaskiner i stedet for én stor blev også skudt ned af teknikerne, da de små maskiner ikke ville kunne løfte de tunge gamle kloakrør, der skiftes til to mindre og lettere rør.

Planter store træer Der vil ifølge Søren Heide Lambertsen blive plantet nye træer, som er så store, som det økonomisk og praktisk er muligt. Han regner med træer på størrelse med de nyere træer på en længere strækning i Stormgade mod nord ud mod Gjesing. Disse træer fik i tre år særlig etableringspleje af Vej & Parks folk. Vanding i særlige plantesække ved rødderne med mere betød for eksempel, at stort set alle træer har overlevet sidste sommers lange hedebølge, og træerne er ved at være godt etablerede. Esbjerg Kommune og udvalget vil i en skrivelse til beboerne i området forklare baggrunden for beslutningen om at fælde træerne og de problematikker, der gør fældningen nødvendig trods beboernes ønske om at bevare træerne. Oprindelig fik beboerne besked om fældning af træerne i en SMS to dage før, motorsavene skulle i gang. Belært af erfaringerne derfra har politikerne og teknikerne valgt at informere bedre i denne omgang.