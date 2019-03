Godt fem meter høje træer skal i to sidegader til Strandby Kirkevej erstatte de gamle gadetræer, der fældes, før kloakarbejde går i gang.

Esbjerg: Når gadetræerne på gaderne er fældet, den nye kloak er gravet i jorden, og det bliver efterår, mangler de gyldenbrune blade i Godthåbs Alle og Carstensens Alle. Men så begynder en ny tid. Der bliver plantet nye træer, platantræer. Store træer med afskallet bark, som du kender dem fra de sydlige lande. At stammerne skæller, er ikke tegn på, at de nye træer er syge. Sådan skal de se ud. De nye platantræer plantes i de to gader i efteråret 2019. Det oplyser sektionsleder Ulla Bækman i et brev til områdets 27 grundejere, der skriftligt protesterede over fældning af de 40-50 år gamle kirsebærtræer og spidsløn, der danner to alleer i dag.

PLATANTRÆET - LYKKELIGT ÆGTESKAB Platan hører ikke hjemme i Danmark, den art vi planter her, hører ikke hjemme nogen steder. Den er en krydsning mellem orientalsk platan fra Indien og en amerikansk platan. Sandsynligvis har forfædrene mødt hinanden i Spanien tilbage i 1600-tallet, og indgået et lykkeligt "ægteskab".Platanen er meget hårdfør overfor miljøpåvirkninger. Den tåler stress og kan gro under asfalt og brosten, luftforurening renser den bare selv og gror videre. Klimatisk kan den både gro i Sydeuropas byer og her i nord. Skulle klimaet ændre sig, er træet forberedt.

Foto: © Dmitriy Raykin Den karakteristiske bark på platantræet. Foto: Colourbox

Brune kugler i en snor - Platantræet ser godt ud, det er et kraftigt voksende træ, og vi vil gerne have gang i de nye træer, så der hurtigt kommer til at se godt ud i alleerne, fortæller landskabsarkitekt Mette Esbjerg, Vej & Park ved Esbjerg Kommune. Platan er et kraftigt voksende træ med skinnende grønne blade, der kan ligne ahornblade. Barken er meget karakteristisk med store lysegule nærmest afskallede partier, og sådan skal det se ud. Træet har dekorative kuglerunde frugter, der bliver siddende på træet hen på vinteren som brune kugler i snor. - Træet er et godt bytræ, der tåler kraftig beskæring. Og det tåler bilos og vejsalt, fortæller Mette Esbjerg. Du kan se platantræer i Finsensgade i nærheden af sygehuset og i Frodesgade 30. Egentlige alleer med platantræer findes ikke i Esbjerg i dag. Træmænd og -kvinder betegner platan som fremtidens bytræ - se faktaboksen. - Vi vil gerne variere lidt med træarterne. Variation kan være en fordel, hvis der kommer sygdomme i bestemte træarter som for eksempel ved elmesyge, fortsætter landskabsarkitekten.

De kuglerunde frugter bliver hængende langt ind i vinteren og skaber dekorative formationer. Foto: Colourbox

Derfor fældes træerne I brevet til beboerne bliver de informeret om, at Vej & Park ved Esbjerg Kommune arbejder på at plante flere gadetræer i Esbjerg for at skabe en grønnere by. Men i den konkrete sag i Jerne-bydelen har politikerne i Teknik & Byggeudvalget, som omtalt i JydskeVestkysten, besluttet, at træerne skal fjernes og erstattes af nye. Beslutningen om fældning er truffet, fordi kloak- og fjernvarmearbejde samt udskiftning af kantsten og fortov vil give store skader på træernes kroner og rødder, hedder det i brevet. Her opridses også de kendte problemer med ustabile træer, hvis deres rødder skades, kraftig beskæring, der vil skamfere trækroner og skabe usunde træer med kort levetid.

Foto: © Dmitriy Raykin Platantræer kan formes, så de får en massiv og bred krone, som her ved et lille spansk landhus nær klostret de Poblet. Foto: Colourbox

De nye træer De nye platantræer plantes med en højde på godt fem meter, og kronen får en bredde på godt to meter. Sektionslederen slutter brevet til beboerne med, at "beklage opfattelsen af en mangelfuld kommunikation", og hun lover en forbedret kommunikation fremadrettet. Helt konkret informeres de berørte beboere i de to gader om beslutningen og den videre proces via et brev i e-Boks, ligesom der angives en kontaktperson, der kan give yderligere information. Datoen for fældning af de omkring 100 træer i alleerne er endnu ikke fastlagt.