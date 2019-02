100 års fødselsdag: Stort Esbjerg-firma indvier lounge i ny ishockeyarena

Esbjerg: Når det hæderkronede el-installationsfirma Olesen & Jensen A/S, som samtidig er Sydvestjyllands største, fejrer firmaets 100 årige eksistens, sker det med en stort anlagt fest for de ansatte med påhæng i den nye Energy Lounge ved byens nye ishockeyarena.

O&J Gruppen, som Olesen & Jensen A/S er en del af, omfatter også selskaberne O&J Energy A/S, O&J CTS A/S og Ocean Team Scandinavia A/S, som opererer enkeltvis eller samlet, afhængig af opgavernes karakter og omfang.

I 1958 overtog anden generation ved Erik Jensen foretagendet, og udvidelserne tog fart. Erik Jensen havde ud over at være installatør også fået indsigt i den elektromekaniske verden og skabte firmaets elektromekaniske værksted. Firmaet flyttede også til Vesterhavsgade 56, hvor Ocean Team Scandinavia blev etableret i 1975 og i dag har domicil.

Med på udviklingen

Olesen & Jensen A/S har gennem årene specialiseret sig indenfor entreprise, industri/automation, sikring og kommunikation, og firmaet råder over et af Nordeuropas største elektromekaniske værksteder. Siden 2016 har søsterselskabet O & J CTS også haft hovedsæde på Ørnevej, og foruden den lokale placering er der afdelinger i Varde, Borris, Fanø, Kolding, Århus og Greve.

Om fremtiden siger Claus Boel, administrerende direktør, i en pressemeddelelse:

- Vi er forsigtigt optimistiske. De gamle velrenommerede firmaer med snusfornuftige, klassiske værdier, vinder ikke kun markedsandele, fordi de har været på landkortet længe. Det er flot at kunne henvise til at være grundlagt for længe siden, det skaber tillid. Men det betyder ikke, at vi kan læne os tilbage. De som er agile og forstår at anvende og udnytte digitalisering og den nye teknologi, kan også høste frugten af indsatsen, siger han.

Olesen & Jensen beskæftiger 90 medarbejdere i elfirmaet og 50 medarbejdere i O & J CTS. Mange medarbejdere har både haft 25 eller 40 års jubilæum, ligesom firmaet har 18 lærlinge.

Til festen i den nye Energy Lounge ventes omkring 200 gæster.

Som bonusinfo kan det oplyses, at Olesen & Jensens 90-års fødselsdag også blev holdt i sportslige omgivelser; dengang stod festen i EfB Caféen.