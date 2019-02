Historisk politiaktion: 10 bandemedlemmer kræves fængslet for organiseret hashhandel

Politiet havde civile varevogne med under aktionen tirsdag i Esbjerg. Der deltog narkohunde, ligesom de store biler naturligvis kunne bruges til sikring af bevismateriale i form af for eksempel store mængder hash. Politiet ønsker ikke at oplyse, hvor mange betjente fra det sydlige Jylland og Aarhus, der deltog i den massive aktion. Men man skal formentlig tilbage til 80'erne for at finde sammenlignelige aktioner i Esbjerg-området, hvor store politiindsatser foregik på Esbjerg Havn i forbindelse med store smuglersager. Foto: Byrd/Steven Knap