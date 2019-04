10-årig fra Ådalsskolen i Esbjerg til tops som forskertalent

Det oplyses i en pressemeddelelse, hvori det uddybes, at Mathias gerne vil finde ud af, om aspartam er skadelig for levende væsner, og om man derfor bør forbyde dette sødemiddel i mad- og drikkevarer. Han har udført forsøg med et levende væsen - en melorm.

Hård konkurrence

Finalen foregår i Bella Center, København, hvor Årets Unge Forskere 2019 bliver kåret på tirsdag. Her kommer den unge Esbjerg-elev i hård konkurrence med 49 andre junior-finaleprojekter.

De unge talenter kæmper om titlen som Årets Unge Forsker 2019 og en præmie på 25.000 kroner som overrækkes af undervisningsminister Merete Riisager.

Unge Forskere-konkurrencen er arrangeret af Astra, Danmarks nationale naturfagscenter. Programleder for Unge Forskere, Katrine Bruhn Holck, siger:

- Vi kan se, at mange deltagere i konkurrencen senere vælger naturfagsvejen. Astra arbejder netop for at støtte og fastholde motivationen hos de dygtigste elever. En af metoderne er, at give de unge mulighed for at fordybe sig i virkelighedsnære problemstillinger og for - måske - at vinde den helt store præmie.