En støtteforening på Fanø måtte knokle med diverse miljøundersøgelser i 10 år, før de midt i december langt om længe kunne gå i gang med uddybning af sejlrenden i Sønderho. Arbejdet begyndte dog allerede i 1993 på den anden side af vandet, da Ribe Sejlklub ville have mulighed for igen at sejle til Sønderho.