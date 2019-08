Humøret var højt, både søm- og raflemestre blev fundet, og byens unge ville hellere bo i Gredstedbro end København. Så alt spillede til Gredstedbros byfest lørdag, og festen fortsætter i dag.

GREDSTEDBRO: Ølkruset bliver sat foran Benny Fogh med sådan et fornærmet lille bump, at den gyldne væske løber lidt over. - Jamen så må du jo ha' den her. Selv om jeg ikke er meget for det. Få minutter forinden har Benny bogstaveligt talt slået fast med syvtommersøm, at hans næve er den bedste til at hamre. I hvert fald denne lørdag og blandt de fem mænd, han hamrede søm i en træstamme sammen med. - Nej men det gjorde jeg da også. Jeg vandt da vist, siger Benny drillende og lægger hånden om det kølige bæger. Byfesten i Gredstedbro kører på fuldt blus og er lidt over halvvejs, nu hvor uret siger klokken 15 lørdag eftermiddag. Fredag blev der lagt fra land med en stor børnedag med ansigtsmaling, disko og konkurrencer, og i dag har børnene kunnet kaste sig over ponyridning, hoppeborgen og diverse aktiviteter, lege og spil. For alle aldersgrupper har der været fodbold, stigegolf, ringlotteri og loppemarked, og så er der mændenes rafleturnering, som her lørdag eftermiddag trækker ud for de sidste - ganske højlydt engagerede - deltagere i teltet.

Vi har jo en lidt speciel størrelse i Gredstedbro. Vi er for store til at være en landsby, men for lille til at være en større by. Så vi har ikke det der landsbyfællesskab som i Vilslev og Jernved, hvor det bare forventes, at folk stiller op, men jeg synes nu, opbakningen er helt fin. Benny Fogh, indbygger i Gredstedbro

- De gør meget for os børn her i Gredstedbro. For eksempel var der i går sørget for, at der kom en mand med en ægte slange, som han fortalte om, og som vi kunne røre ved, fortæller Emma Cecilie Bromerholm (forrest i billedet). Foto: Mai M. Christensen

100 til spisning - Jeg vandt rafleturneringen i 1992, og du, Niels, du vandt den for tre år siden, ikke? siger Hans Andersen. Niels Pedersen nikker. - Ja, der er raflet meget her i Gredstedbro. I over 30 år. De rafler vist også stadig nede på hotellet, men slet, slet ikke så meget som i gamle dage. Dengang var det helt vildt. Byfesten i Gredstedbro strækker sig i år over tre dage, idet byfestudvalget og Dagli'Brugsens bestyrelse er gået sammen, så søndagen er den såkaldte Kongeådag arrangeret af brugsen. - Vi har altid tænkt, at vi skulle ligge hver for sig, for ikke at de to arrangementer skulle ødelægge noget for hinanden, men faktisk har det vist sig, at mange foretrækker det samlet. Vi supplerer også hinanden godt, for nogle af de i alt 100, som er tilmeldt vores fællesspisning i morgen aften, er de lidt modne, som rigtig gerne vil bakke op om byfesten, men som er mere til en rolig middag end til en aften med høj musik og fadøl i teltet, siger Yrsa Kjærgaard, der er formand for brugsens bestyrelse. Hun er meget stolt over de 100 tilmeldte til spisningen, og hun håber, at en god flok lige som sidste år vil tage med videre og nyde en aftenceremoni i kirken. Som en smuk og fredfyldt afslutning på byfesten.

Lørdag eftermiddag var der livemusik med Karen Moshav, og det nød blandt andre disse fire herrer i fulde drag, mens der lød råb og banken i bordet fra rafleturneringen bagerst i teltet. Foto: Mai M. Christensen

Bedre end København Maden til fællesspisningen leverer brugsen, men alle betaler 50 kroner for sin portion. Samtidig byder dagen på tombola, og det betyder en flot sum penge, der doneres til byens spejderforening og til julemærkehjemmet i Kollund. Samtidig sælger skolens 6.-klasses elever kage og kaffe både lørdag og søndag, og overskuddet af salget går til deres kommende lejrskole i Rendbjerg. Sidste år kom beløbet op på 1800 kroner. - Søndagen vil være med dans, vandretur og et løb. Det er lige i Coops ånd med mad, motion, fællesskaber og oplevelser mellem mennesker, og så er det fantastisk at kunne støtte det gode arbejde, der gøres for børn her i byen. Dem, der står for det, gør det virkelig supergodt, siger Yrsa Kjærgaard. I hoppeborgen hopper den unge generation, som Gredstedbros fremtid afhænger af. Umiddelbart er der intet at frygte. - Her er meget bedre end i en stor by som København. Vi kender hinanden alle sammen, og i forhold for eksempel Brammings byfest, så går man ikke bare rundt med sin egen familie, men man er sammen som én stor familie, siger Clara Frøkjær Lassen. Det synspunkt deler også vennerne Robert Kaas Hanssen, Emma Rasmussen Ostrowska, Laura Esther Bennedsen og Emma Cecilie Bromerholm. Og skal man tro en samtale, der lidt efter lyder ovre ved et af bordene, er de voksne også ret tilfredse med byfesten. - Det gode ved vores by er, at alle har meget kort vej hjem om natten. - Ja, hvis man ikke falder i åen. - Ja da. Vi fester, til der er en, der er faldet i åen! lyder det. Efterfuld af en høj latter. For mindre kan vist - heldigvis - også gøre det.

Alle aldre var samlet til byfesten i Gredstedbro, som fortsætter i dag med endnu flere aktiviteter for både børn og voksne. Foto: Mai M. Christensen

sdr

sdr

dav