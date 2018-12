- Tak, søde julemand! Treårige Julie og Josefine er ikke bare meget høflige og taknemmelige. De er også enæggede tvillinger og bor sammen med deres mor Heidi H. Hansen, som blev overvældet over, at familien kunne modtage den flotte kurv og gaverne. - Det er fantastisk, at der findes folk som dem i Odd Fellow Logerne i Esbjerg, som giver så meget til os andre. Det er ingen hemmelighed, at jeg som alenemor og sygemeldt har svært ved at overskue julen i år, og så er det en kæmpe hjælp, siger hun. Foto: André Thorup

En helt almindelig torsdag aften blev til noget ganske særligt for to tvillingepiger på Rahbeks Allé. For pludselig ringede julemanden og to medlemmer fra Odd Fellow Logerne i Esbjerg på døren, og de havde julemad og gaver med.

ESBJERG: Julen stod bogstaveligt talt for døren på Rahbeks Allé torsdag aften klokken 18.30. For da det ringede på, og Heidi H. Hansen og hendes to piger lukkede op, var det selveste julemanden, der stod på dørtrinnet, og ved siden af ham stod Lis og Ernst Moth Nielsen med en stor indkøbspose og en kasse fyldt med julemad. - Det er juuuulemanden! Lille Julie på tre år kiggede på én gang vantro og begejstret på den rødklædte gæst og så over på sin tvillingesøster, Josefine. Men ja, hun så det samme. Det var vitterligt julemanden. Og lidt efter sad han inde i deres sofa, og sørme om ikke sækken bulede ud, og lidt efter havde hver pige fået to gaver. En til jul, og en til nu. - Bruger du meget din stok? Er det fordi, du er lidt gammel? Du har en rød hue på. Jeg synes, du er sød. Er det en gave til mig? Til mig? Tak, julemand, tak, lød det fra pigerne i én lang ivrig talestrøm, og de store benovede børneøjne sugede øjeblikket til sig. Både synet af det legetøj, der kom til syne, efterhånden som gavepapiret blev revet af, og oplevlesen af, at han virkelig sad der lige ved siden af dem. Ham! Julemanden!

Odd Fellow Ordenen fylder 200 år I april 2019 kan Odd Fellow Ordenen fejre sit 200 års jubilæum, og det kommer også til at blive markeret med en stor festivitas i Esbjerg, hvor logerne holder til i Havnegade 43.Der er i alt fire Odd Fellow-loger i Esbjerg: Broderlogerne Holger Danske og De Tre Kædeled samt søsterlogerne Prinsesse Marie og Armeria.



Midlerne til julekurvene tjener logerne blandt andet ved frivilligt arbejde, i Esbjerg for eksempel ved Tall Ships Races, trafiktællinger m.m. Hver loge har også individuelle arrangementer, hvor overskuddet blandt andet går til børn og unge.



Ligeledes betales der over kontingentet til humanitært formål.

Heidi og hendes døtre er lige flyttet, og de har skullet finde pengene til et nyt køleskab. Derfor faldt det på et tørt sted, at Odd Fellow Logerne kom forbi med gaver og mad. Heidi giver også selv alt pigernes tøj til folk, der mangler, for hun kan godt lide tanken om, at man hjælper hinanden. Foto: André Thorup

At pakke 95 gaver ind Heidi H. Hansen og hendes to juleglade døtre var valgt som en af de i alt 95 familier, som medlemmer af Odd Fellow Logerne i Esbjerg torsdag besøgte med en julekurv og gaver til børnene. Hvert år tager logerne på juletur rundt til de familier, som af de sociale myndigheder eller daginstitutioner indstilles som yderst værdigt trængende. Familierne har altså ikke selv søgt hos Odd Fellow Logerne, men får lov til selv at vælge, om de vil takke ja eller nej til hjælpen. - Tre har i år takket nej, og det er ofte, fordi de mener, at der er andre, der har endnu mere brug for maden og gaverne, end de selv har. Men langt de fleste takker ja, og i år har vi det højeste antal indstillede gennem mange år. Det er trist, at behovet er stigende. Men vi stiller på ingen måde spørgsmål til dette behov. Vi er blot taknemmelige for at kunne hjælpe, hvor der er behov, siger Lis Moth Nielsen, som har været formand for logernes fælles julekurveudvalg gennem 10 år. Knap 60.000 kroner har logerne haft af udgifter til julekurvene, der er fyldt med madvarer til hver en værdi af 600 kroner. Lampe-salami, rødkål, julemedister, pålægschokolade, glaskartofler og meget andet. I kurvene til familier med store teenagere kommer der et ekstra stort stykke flæskesteg i, så der er mad nok til alle. Kurvene er pakket hos Rema1000 i Hjerting, mens gaverne til børnene er sponseret af en virksomhed, som ønsker at være anonym. Dem har Lis og Ernst Moth Nielsen pakket ind. 95 styk i alt. - Man bliver helt ør i hovedet af at pakke så mange gaver ind. Det tager en hel dag. Men det er også hyggeligt, og for mange af os i Odd Fellow Logerne er det som om, julen først starter, når vi har været rundt og glæde familier med julekurvene og gaverne, siger Lis Moth Nielsen.