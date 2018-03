- Skynd jer, der er et indbrud i gang

Esbjerg: Politiet fik travlt, da der lørdag klokken 04.47 indløb en anmeldelse om, at et indbrud var i gang. Anmeldelsen kom fra en beboer på Grundtvigs Allé og gik på, at to mænd var i færd med at begå indbrud i et hus, og at anmelderen holdt nøje øje med, hvad der foregik.

- På grund af anmelderens gode signalement af de to mænd, kunne vi kort efter anholde to mænd, der svarede til signalementet på vej væk fra stedet på cykler og med en grøn rygsæk, siger vagtchef Ivan Gohr Jensen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

De to mænd er fra henholdsvis Esbjerg og Ribe.