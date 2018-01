UdviklingVejen: Konkurrér nu sammen - ikke mod hinanden!

- Gør nu som i virkeligheden, når I danner virksomhed: Find én, der er klogere end jer selv. Men det er måske at sætte barren for højt, drillede Ole Stubbe.

- Det, vi nogle gange oplever i UdviklingVejen, er, at man ikke kan støtte op om det, der sker i andre byer end ens egen. Men det hele er noget, som foregår oppe i hovedet, for større er afstandene altså ikke. Sæt nu, der sidder nogen i Holsted, der har løst en opgave, som nogen i Vejen også har brug for at få løst. Det er godt nok ærgerligt, hvis de ikke kan finde ud af snakke sammen, lød opsangen fra Ole Stubbe.

- Ødelagde det noget for jer, der var færdige, at hjælpe de andre? Og ødelagde det noget for jer, der fik hjælp?

- Hvad ville jeg vise med opgaven? Det er sjovere at konkurrere sammen end at konkurrere mod hinanden. Jeg er ikke i tvivl om, at hvis jeg ikke havde bedt jer hjælpe hinanden, så var nogen af jer kommet til at køre hjem sammen, sagde Ole Stubbe og spurgte så:

Det første par stak hurtigt i et triumferende "juhu", og inden længe sluttede flere sig til. Men mange kæmpede stadig og viklede sig forgæves ind og ud af hinanden. Det fik Ole Stubbe til at spørge, hvorfor i alverden dem, der allerede havde løst opgaven, ikke hjalp de andre. Det gjorde indtryk, og efter en række hjælpehold havde været rundt og få de sidste igennem, var alle viklet ud igen.

Det er bare for fedt!

Klaus Kristensen, indehaver af Bog & Idé igennem de sidste 11 år, var årets gæstetaler. Han var inviteret med, så han kunne fortælle forsamlingen lidt om, hvordan han udvidede sin boghandel med Legekæden tilbage i 2016.

Det blev til en veloplagt fortælling, fra dengang han overtog butikken fra sine forældre tilbage i 2007, over hans overvejelser om at udvide butikken, til hvordan kreativitet er en hjørnesten i butikkernes udvikling. Det går tilsyneladende godt, for Klaus Kristensen afsluttede mange af sine pointer med et "det er bare for fedt!"

Han slog også et slag for, hvorfor det er så vigtigt at handle lokalt.

- Når I støtter det lokale, bidrager I til, at vi kan beholde specialbutikkerne, og at vi kan have et fortsat stærkt og attraktivt handelsliv, så folk kommer fra andre byer og måske får lyst til at flytte hertil. I bidrager også til, at vi kan udvikle vores butikker, så de bliver mere spændende - jeg kunne eksempelvis godt tænke mig to spor på den togbane af Lego, jeg har i butikkens vindue, sagde Klaus Kristensen og tilføjede så:

- Nej, det får jeg altså alligevel!