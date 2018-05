Troels Ravn: Erhvervsminister giver ros til UdviklingVejen

- Det er et godt bidrag, som jeg her får fra Vejen, lød det fra erhvervsministeren.

Brian Mikkelsen kvitterede for brevet og roste UdviklingVejen for at blande sig i debatten:

Vejen Kommune: Det socialdemokratiske folketingsmedlem Troels Ravn har været til kaffemøde hos erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) for at aflevere det protestbrev, som en lang række medlemmer i UdviklingVejen har bakket op omkring.

Vægt på lokal indsats

Brian Mikkelsen fortæller, at den skepsis, som Forenklingsudvalgets anbefalinger er blevet modtaget med fra flere sider, beror på en række misforståelser. Ministeren lægger selv op til, at der ikke kun skal være fem - men i stedet ti erhvervshuse, og med vægt på den lokale indsats:

- Alle de aktiviteter, som UdviklingVejen udførte i 2017 for sine 465 medlemmer kan også lade sig gøre i fremtiden, vi lægger vægt på det decentrale, garanterer Brian Mikkelsen.

Ministeren føjer til: -Kommunerne skal derimod ikke lave specialiserede opgaver. Det kan man lave i samarbejde med fem eller ti andre kommuner, siger Brian Mikkelsen

Troels Ravn er ganske tilfreds med erhvervsministerens kommentarer til brevet fra UdviklingVejen:

- Vi skal være på vagt over for den centralisering, som kan ligge i de forslag, VLAK-regeringen kommer med. Om det gælder vore uddannelsesinstitutioner, flytning af 10. klasse eller som her erhvervsfremme, så er det vigtigt, at vi tilpasser tingene de vilkår, som gælder lokalt, siger Troels Ravn.

Han føjer til: - Eksempelvis så skal virksomheder, UdviklingVejen og Vejen Kommune også i fremtiden kunne samarbejde om at lave erhvervsfremme. Det vil altid være en kerneopgave for en kommune at lave erhvervsudvikling og gode rammevilkår for virksomhederne. Det skal ikke tages fra kommunerne, det er nemlig det, som er med til at skabe vækst og udvikling. Det kan være fornuftigt at se på, om vi kan forenkle tingene. Det kan eksempelvis være svært at finde rundt i junglen af forskellige puljer og aktører inden for erhvervsfremmesystemet, men lad os fastholde 1:1 relationen og bygge systemerne op omkring erhvervslivet, mener Troels Ravn