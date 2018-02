Første del af 2017 bød på nedskrivninger på over 40 mio. kr. og rød bundlinje for Frøs. Trods et tilfredsstillende andet halvår halverer sparekassen derfor sit overskud i forhold til rekordåret 2016. 2.700 nye kunder er kommet til, men indtægterne og udlånet er faldet.

- Vi står stærkere, end vi har gjort tidligere, og vi har endnu mere struktur nu i forhold til vores nedskrivninger. Desuden har vi reserveret et betydeligt beløb, hvis der skulle vise sig at komme svaghedstegn, så vi er godt garderet, siger Henning D. Dam.

Han minder i øvrigt om, at sparekassen introducerede et nyt produkt sidste år, som tilbyder alle, der køber ny ejendom, nul kroner i rente det første år. Det har cirka 150 nye kunder taget imod i 2017.

- Indlån er stadig en næsten dobbelt så stor del af vores forretning i forhold til vores udlån. Men de seneste måneder har vi ramt et vendepunkt og set en betydelig tilgang af bolighandler. Der er så godt gang i markedet, at jeg tror på, vi vil se et stigende udlån efter mange års fald. Det vil overraske mig meget, hvis det ikke bliver sådan, siger Henning D. Dam.

Digitale investeringer

En anden grund til, at resultatet er lavere end i 2016, er, at der er investeret i cirka fem nyansættelser primært til hovedsædet i Rødding og otte millioner kroner i it og digital udvikling.

- Vi har investeret massivt i at bygge nye og bedre systemer. Kunderne stiller krav om at være mere selvbetjente og online, og det skal vi også være en del af. Noget af det foregår også på de indre linjer, så vi kan effektivisere vores måde at arbejde på for på den måde at få mere tid til kunderne, siger Henning D. Dam.

Frøs Sparekasse har 11.563 garanter og hører til de 10 største sparekasser i Danmark.