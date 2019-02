Ressource- og BehandlingsCenter Det Gode Liv i Gjerndrup er blevet godkendt som et behandlingscenter med gratis anonym alkoholbehandling.

- Hidtil har vi kunnet have 15 i døgnbehandling, men med den ny godkendelse og investeringen i nabobygningen vil vi kunne have 23 i døgnbehandling, siger Lars Johansen, der ikke betragter udvidelsen som en konkurrent til den behandling, Vejen Kommune hidtil har tilbudt mennesker med alkoholproblemer.

Leder af behandlingscentret, Lars Johansen, har måttet købe nabobygningen for at kunne tilbyde endnu flere alkoholikere gratis anonym døgnbehandling.

Senest er Det Gode Liv blevet godkendt som et behandlingssted, hvor man døgnet rundt kan henvende sig anonymt og få gratis alkoholbehandling.

Gjerndrup: Alkoholikere, som er i behandling, er økonomisk set et stort plus for samfundsøkonomien, men det er også et plus og en stor succes i Gjerndrup, hvor Ressource- og BehandlingsCenter Det Gode Liv på et år har skabt ikke færre end 23 nye arbejdspladser i den tidligere Gjerndrup Kro.

Ifølge Lars Johansen er der i en kommune af Vejens Størrelse skønsmæssigt 2000-3000 mennesker, som har et problematisk forhold til alkohol.Under forudsætning at et familiemedlem er i behandling for sit alkoholproblem, kan også pårørende tilbydes gratis hjælp til at tackle familiemedlemmets misbrug. Med udvidelsen af behandlingscentret har Det Gode Liv i dag 60 ambulante behandlingspladser og gratis anonym alkoholbehandling i Aarhus, Roskilde og i Gjerndrup.

Fra fem til 23 ansatte

- Vores tilbud er et supplement til kommunens. Vejen Kommune køber sine misbrugsbehandlinger i Esbjerg, ligesom man kan træffe konsulenter på Brørup Sundhedscenter to gange om ugen. Men Det Gode Liv har åbent 24 timer året rundt, og vi kan også behandle offentligt ansatte med alkoholproblemer, der med kommunens tilbud på Brørup Sundhedscenter kan have svært ved henvende sig anonymt.

Behandlingscentret, det Gode Liv, er kommet godt fra start i Gjerndrup. Centret åbnede 1. januar med fem ansatte. Nu et år senere, har Lars Johansen 23 medarbejdere på lønningslisten.

- Og så kan vi modtage klienter fra hele Danmark. Her er det hjemkommunen, der betaler for behandlingen, der er gratis for klienten, og vores behandling er billigere end det offentliges alkoholbehandling, siger Lars Johansen.

Han fortæller, at der i Danmark er 800.000 mennesker, som har et problematisk forhold til alkohol, og 400.000 af dem står for halvdelen af den årligt konsumerede alkohol i Danmark.