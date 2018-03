Virksomheder og jobsøgende mødte hinanden til messe

Han fortalte blandt andet de unge om den nye mulighed for at blive værnepligtig i Oksbøllejren.

Ansøgninger

På bordet ved Vrøgum-Svarre, der producerer vinduer og døre, ligger en stak med tomme skemaer til interesserede ansøgere. Det er første gang, virksomhenden er med på messen.

- Vi er her for at vise os frem, men vi skal også bruge en maskinsnedkerlærling inden for et halvt til et helt år, og om nogle måneder skal vi bruge ufaglærte til produktionen, fortæller Henning Pagh, der er produktionschef på Vrøgum-Svarre.

Han har droppet den klassiske jobsøgning, da det gav for mange ansøgninger fra folk, der bare skulle sende en ansøgning. I stedet gemmer han uopfordrede ansøgninger og bruger sit netværk.

På messen fik han blandt andet en snak med Majbrit Kristensen fra Outrup.

- Jeg er her for at se, om jeg kan finde et ny job, for jeg blev fyret fra postvæsnet, fortæller hun, der blandet andet kigger på muligheden for produktionsarbejde.