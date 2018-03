Vardes største el-firma er gået konkurs

Brev til kunderne

Peder Erichsen er direktør i TeknikGruppen, som ejede C. Erichsen og Søn.



TeknikGruppen flere gange tilført yderligere kapital til C. Erichsen og Søn, alt tre millioner kroner ekstra. Nu mente TeknikGruppen ikke, at der var basis for yderligere tilførsel af kapital.



Den tidligere direktør, som blev afskediget i januar 2017, har ifølge TeknikGruppen gennemført mange store projekter med tab, og ikke været økonomisk mådeholdende, så selskabet har givet store underskud de seneste 3-4 år, i alt 6-7 millioner kroner.



Tidspunktet for at stoppe er valgt for at minimere skaderne. Lige nu havde C. Erichsen & Søn afsluttet flere projekter, og ingen større i gang, så ingen bliver efterladt i akutte problemer.



Der er ingen større kreditorer. TeknikGruppen har selv tre millioner kroner i klemme, og Sydbank har to millioner kroner, men dem kautionerer TeknikGruppen for. Der ud over er der ingen almindelige kreditorer over 50.000 kroner.