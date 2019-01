Tistrup-virksomhed får søsterselskab i Polen - for at være i hjertet af europæisk møbelmekka

Holdingselskabet bag Letbæk Plast i Tistrup har oprettet søstervirksomhed i Polen. Ikke så meget på grund af lav løn - men for at være med, hvor tingene sker.

Tistrup: Europas møbelmekka er i Polen, og for at være med dér, har Letbæk Holding, ejerselskabet bag Letbæk Plast i Tistrup, oprettet afdeling i Poznan og begynder produktion til april.

Letbæk Plast i Tistrup producerer blandt andet vinduesprofiler kabelbeskyttelser og artikler til landbrug. Produktionen i Tistrup er i høj grad genanvendelse.Plast-Profiler i Lønborg, producerer mindre, tekniske profiler. Virksomheden har syv medarbejdere - der flytter med til Tistrup. Dermed når Letbæk Plast i Tistrup op på 47 medarbejdere Letbæk Plast omsatte i 2018 for 70 millioner kroner. Budgettet for 2018 lyder på 80 millioner kroner. I 2017 var væksten på 20 procent, i 2018 11 procent, og i år ventes også to-cifret vækst i procenter.

Opkøb til Tistrup

I Tistrup bliver der i løbet af i år et tilsvarende antal medarbejdere, efter at Letbæk Plast per februar realiserer et opkøb af virksomheden Plast-Profilen i Lønborg ved Tarm.

- Vi bevarer arbejdspladserne, som flytter til Tistrup i løbet af 2019, og vi glæder os til at tage imod de nye kolleger, siger Michael Bayer Thomsen.

Letbæk Plast producerer plastprofiler til bygge-anlæg og industri. Plast-Profilen producerer mindre, tekniske profiler, og supplerer dermed Letbæks sortiment.

