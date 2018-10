Så er der penge til gode ideer i Oksbøl, Vrøgum og Bordrup

Fonden har for øje at støtte det lokale foreningsliv i Aal El-Nets leveringsområde (Oksbøl, Vrøgum og Bordrup) med finansielle tilskud, som har til formål at fremme foreningslivet, fritids- og kulturlivet samt andre projekter, der efter bestyrelsens skøn er til gavn for området - herunder almenvelgørende formål. Det skriver fonden i en pressemeddelelse.

Håber på ansøgninger

Formand for Aal Fonden, John Elmertoft, udtaler:

- Jeg glæder mig over, at vi tidligere på året fik opbakning fra generalforsamlingen i Aal El-Net til at oprette en fond. Bestyrelsen har arbejdet på dette i en årrække, og nu er det blevet en realitet. Det bliver interessant at modtage ansøgninger fra de lokale foreninger og andre. Jeg håber, at der bliver mulighed for at støtte de fleste ansøgere.

Bestyrelsen i Aal Fonden består af medlemmer af Aal El-Nets bestyrelse, Oksbølby.dks bestyrelse samt Vrøgum Borger- og Idrætsforening.Bestyrelsen glæder sig til at støtte udviklingsprojekter i lokalområdet.