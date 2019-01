Henne: De gamle, buede staldvinduer ligger i gården og vidner om, at det er en stor transformation, Galleri V i Henne er ved at gennemgå rent fysisk. Kunstneren bag, Vinni Bakkensen, har valgt at investere i en renovering, så hun fremover kan have åbent året rundt.

- Jeg går fra at være sommergalleri til helårs galleri, siger hun, der blev kunstner på fuld tid for fire år siden, og nu stod over for at skulle udvide sin virksomhed.

- Enten skulle jeg finde et galleri, der kunne repræsentere mig, eller jeg skulle investere herhjemme, siger Vinni Bakkensen, som valgte det sidste.