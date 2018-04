Jukeboksen på de brune værtshuse kommer fra Jens i Ansager

I et værksted i resterne af det, der var Ansagers stolte møbelfabrik, har Jens Daugaard Madsen et af Danmarks kun to jukeboks-selskaber. Storkunderne er værtshuse - og derfor er branchen på retur.

Ansager: Jens Daugaard Madsen har aldrig selv hængt meget ud på værtshus. Han er født og opvokset i Ansager, hvor hans fars forkærlighed for mekanik smittede af på drengene, der begge uddannede sig indenfor el-mekanik. - Vi gik mere op i teknikken end i landbrug, og udviklede og reparerede vandingsanlæg og fodermaskiner, siger han og griner. Han ville helst have været radiomekaniker, men han fik læreplads ved Ølgod Elektro, og i dag har han forenet interessen for elektronik og radiomekanik med sit firma NSM Jukeboks. - En jukeboks er en computer, der er udbygget med en forstærker, siger han. Langs væggen står åbne jukebokse, med blik direkte ind i hjertet, hvor musikken kommer fra. - Engang var automatbranchen for suspekte typer og fyldt med sorte penge. Det er heldigvis slut, i dag kan Skat se hver eneste krone, der går i maskinen, og dermed er der også ryddet op i branchen, siger Jens Daugaard Madsen.

NSM Jukeboks Engelsk firma. Jens Daugaard Madsen i Ansager har distribution og service i Danmark og Skandinavien.Jens Daugaard Madsen købte firmaet i 2006 og forhandlede sig til licensaftalen med Gramex i 2008.



Holder til i en del af den tidligere Ansager Møbelfabrik. Startede hjemme på gården på Grødevej, men da den blev solgt på kun 100 dage, rykkede firmaet i industrikvarteret.

Branchen lever af afhængighed Hvordan har du det med, at du lever af folk, der hænger ud på værtshus? - På den ene side er det jo trist, at automatbranchen lever af folk, der er afhængige. Enten af alkohol eller af spil. Sammenhængen kan mærkes helt tydeligt på den måde, at når det går skidt i Danmark, så går det rigtig godt i branchen, siger Jens Daugaard Madsen. Det er ikke hans skyld, at folk går på værtshus. Og det er et tilfælde, at han nu er blevet indehaver af det ene af kun to jukeboksfirmaer i Danmark. Han var ansat i et firma, der forhandlede og servicerede spillemaskiner, da det for ti år siden ville sælge jukeboksene fra. - Da jeg købte for ti år siden, stod jukeboksene midt i et vadested. Teknologien var udgået, alle jukebokse på markedet var med cd-bokse, men musik var blevet digitalt, siger han. Digitaliseringen har han stået for på det danske marked, og lige nu er han ved at udvide sit territorium som distributør af NSM-jukeboks til resten af Skandinavien.

Syng-med-musik - Det seje træk er gramex-tilladelser. Du kan kalde det ophavsretten på musikken. Jukeboksen er født med 20.000 numre, men den kan udvides til 2-300.000 siger han. I gamle dage, dengang musikken lå på cd-er, var der 100 cd-er med i gennemsnit 20 numre på hver jukeboks. Den enorme udvidelse af repertoiret i de digitale maskiner tog ham over to år at forhandle på plads med Gramex. Nu er han i gang med tilsvarende forhandlinger i Finland, Norge og Sverige. Hvad er i top-ti blandt musikken på jukeboksen? - Kandis og Seebach er nogen af dem, der altid går godt, og lige nu er der rigtig god salg i dansktopgruppen Humørekspressen. Den slags glad musik, du kan synge med på. Hvad koster et nummer på en jukeboks? - Prisen er typisk et nummer for tre kroner, to for en femmer, fem for ti og 11 for 20 kroner.