Hotel Britannia bag lounge på Varde Motor Arena

Outrup/Esbjerg: Sponsoratet følger kokken, når Hotel Britannia i Esbjerg bliver ny sponsor for skyloungen på Varde Motor Arena i Outrup.

Til speedwayløbene er skyloungen med plads til 36 gæster det mest eksklusive vip-tilbud, hvor maden hidtil har været lavet af Henne Mølleå Badehotel, der gennem ti år blev drevet af Annemette og Casper Rosendahl.

- Det er med hans indsats, skyloungen er vokset til den succes, den er i dag, siger Thomas Valsted, pressechef i Region Varde Elitesport, der er glad for, at samarbejdet med en lokal kok fortsætter.

Sidste år sagde familien Rosendahl farvel til badehotellet, og Casper blev en del af lederholdet på Hotel Britannia, som nu via ham bliver sponsor for skyloungen i Outrup, der ved samme lejlighed ændrer navn til Hotel Britannia Skylounge.

- Vi har været glade for at være der, og det har givet os meget, så jeg kan lige så godt give Hotel Britannia de gode forbindelser, der følger med at være derude, siger Casper Rosendahl, der ser frem til sin fjerde sæson som kok i skyloungen.