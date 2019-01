Helle laver permanent makeup i Ølgod

Ølgod: I august åbnede 28-årige Helle Lund Simonsen en ny skønhedsklinik i Ølgod, hvor kunderne kan få "tatoveret" læber, eyeliner og øjenbryn.

- Jeg har altid haft en drøm om at blive selvstændig, og jeg har altid interesseret mig for makeup. Da jeg var på barsel med min datter, undersøgte jeg, hvad der var af muligheder, og faldt for permanent makeup, fortæller Helle Lund Simonsen, indehaver af "Aura by Simonsen" i Storegade.

Hun begyndte på uddannelsen og fik sit certifikat i juni, hun begyndte med at have modeller, så hun nu har en mappe, hvor kunderne kan se forskellige eksempler på hendes arbejde.

Permanent makeup, som Helle Lund Simonsen tilbyder, er blandt andet at man får tatoveret farve ind i læber, øjenbryn eller som eyeliner over eller under øjet.

Farven holder op til fem år, så helt så permanent som en tatovering, er den ikke.

- Det er nogle andre pigmenter, teknikker og en anden dybde i huden, det er mere overfladisk. Det anbefales, at man får det genopfrisket cirka en gang om året, men vil man ikke have det længere, skal man forvente, at der går fem år, før alt er væk, siger Helle Lund Simonsen og understreger, at hun kun bruger pigmenter og udstyr, der er godkendt i EU.