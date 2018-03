Familiefirmaet som medarbejderne ikke vil slippe igen

Entreprenør Kim Vind har to medarbejdere, der har været i virksomheden 50 år og mere. Selv har han købt af sin storebror, der overtog efter deres far.

Roust: Om nogen har Entreprenør Kim Vind gjort sig fortjent til sloganet: "Vi vil så gerne have, du bliver lidt længere!", for om et par uger markerer virksomheden 50 års jubilæum for John Christiansen, og for tre år siden var der en lignende fest for Svend Svendsen.

Begge medarbejdere er naturligvis i firmaet endnu, som fast inventar i henholdsvis gummiged og rendegraver, fordi der ikke er nogen grund til at stoppe, når man har det godt.

Firmaet selv har eksisteret i 66 år. Det blev etableret af Kims far, Charles Vind, i 1951, da han var 22 år gammel. Kims mor, Inger, tog sig af papirarbejdet, hjemmet og børnene.

Dengang var det en maskinstation, og navnet var Charles Vinds Maskinstation.

I 1975 begyndte Kims storebror, Niels Kristian, at arbejde på maskinstationen, 21 år gammel. Efternøleren, Kim, 16 år yngre, valgte til gengæld at gå sine egne vegne, da han blev stor.