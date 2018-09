Ella's flytter og overtager pølsebod på Torvet

Varde: For lidt plads. Det er grunden til at Sisse Ingeberg, indehaver af Ella's Coffee Shop, nu flytter sin café fra Kræmmergade til de lokaler, hvor DanBolig lige nu holder til i Smedegade.

- Jeg skal bruge mere plads. Vi vidste godt, at det var et sted at starte, da vi åbnende i Kræmmergade for to år siden, og så ville vi se, om det kunne bære. Det kan det, men det kan lokalerne ikke, hvis det stadig skal være sjovt at have café, siger Sisse Ingeberg.

I de nye lokaler, som DanBolig fraflytter for at rykke i nye lokaler i rundkørslen ved Føtex, får hun mere plads til gæster, mere lagerplads og der etableres kundetoilet i kælderen.

Hvis alt går vel, satser hun på at kunne åbne til januar. Hun overtager lokalerne den 1. december, men der skal først lukkes af til første sal og et par andre ting, før hun kan flytte cafeens inventar.

I de nye omgivelser kommer der også et nyt menukort, men det kort holder hun tæt til kroppen lidt endnu.