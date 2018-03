Agerbæks store tøjbutik lukker: Beslutningen har kostet brødre tårer og søvnløse nætter

- 2017 havde været et dårligt år, men i tøjbranchen ser vi tit, at så bliver du reddet til sidst af en god julehandel. Det blev vi bare ikke. Julehandlen var lige så sløj, og så er det lige pludselig, det begynder at sætte tanker i gang: For hvordan bruger vi vores ressourcer, når vi har en god mand som Jonas til hovedsageligt at passe Agerbæk, hvor der selv op mod jul var dage stort set uden handel? Vi har strakt os langt i Agerbæk. Jeg har ellers enormt let ved at træffe beslutninger, men den her har trukket tænder ud, siger Johnny Pedersen.

Beslutningen blev truffet juleaftensdag om formiddagen. På et møde mellem Johnny og Jonas og deres far.

Altid er det gået fremad for de to. De har aldrig prøvet at lukke eller afskedige, men mandag klokken 18 trykkede de på send-knappen for at informere alle medarbejdere om, at Tøj-Torvet i Agerbæk lukker.

Lukning rammer andre

Han er selv agerbækker med stort A. Familien har boet i byen i generationer, og først og fremmest ved brødrene, at lukningen af deres tøjbutik, midt på byens torv, kommer til at gøre ondt på byens sidste erhvervsdrivende.

- Vi ved selv, hvor hårdt det ramte, da Andelskassen lukkede, da tandplejen lukkede, og da byens anden tøjbutik, Hos Pigerne, lukkede. Det hele trækker ned, så vi ved, at det her også kommer til at ramme de andre, siger han.

- Jeg og Jonas og vores familier bor selv i byen, og vi ved, at vores by bliver mindre interessant, hver gang en butik lukker. Nogen kan tænke, at vi har haft for travlt med at åbne andre butikker og har brugt for lidt kræfter på Agerbæk. Det er bare lige omvendt. Hvis vi ikke havde haft de andre butikker, havde vi været nødt til at lukke for år tilbage.

Hvorfor har I brug for at forsvare jeres beslutning?

- Nok fordi det gør så ondt på os selv. Det mærkelige er, at vi jo hele tiden har vidst, at det her er et spørgsmål om tid. Du kan ikke finde andre byer på Agerbæks størrelse, der har en tøjbutik af Tøj-Torvets størrelse. Det er også derfor, vi har købt de andre forretninger, fordi vi har vidst, at Agerbæk ikke ville vare evigt, siger Johnny Pedersen.

- Til gengæld ville Tøj-Torvet være lukket for lang tid siden, hvis det ikke var for de andre butikker. Hvis jeg havde sagt til Jonas: "Du får løn efter, hvad butikken kan bære", så havde han ikke fået meget at leve for. Vi har flyttet omkostninger for at holde Tøj-Torvet oven vande, og vi har trukket mindst mulig løn ud af butikkens drift.