AGERSKOV: Administrerende direktør Lars Brøndum Petersen og resten af de 25 ansatte hos Retap i Agerskov kan nu vente spændt til den 29. oktober, hvor det afgøres, hvem der vinder Akademikerprisen 2018 fra Akademikernes A-kasse.

Retap, der producerer miljøvenlige og genanvendelige vandflasker i glas, har netop vundet regionsfinalen, og er nu en af tre finalister.

Lars Brøndum Petersen kan blandt andet se Retap være valgt på, at de gik mod strømmen og skiftede København ud med Agerskov.

- Det bliver spændende at se, hvad der sker. Jeg synes, det er rart, at vi er blevet indstillet, og at vi har vundet den her regionsfinale. Det er uden tvivl en anerkendelse af, at vi er en virksomhed med plads til mange forskellige kompetencer, hvilket jeg ser som en vigtig ting, siger han.Lars Brøndum Petersen peger især på Retaps flytning til Agerskov som en del af grundlaget for finalepladsen. Ifølge Lars Brøndum Petersen har netop flytningen til Agerskov og de gode muligheder for at udvide firmaet været vigtige for Retap i de forgangne år - og fortsætter med at være det.