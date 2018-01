Se tricket: Kajs opfindelse sørger for nul remulade-spild

Irritation over en utømmelig tube med remulade fik Kaj Petersen fra Hørup til at udvikle et stempel, der løser problemet. Desværre har opfindelsen været svær at sælge.

Hørup: Du kender det garanteret. Den sidste sjat af remuladen vil bare ikke ud af tuben. Det oplevede Kaj Petersen for tre år siden, da hustruen Kirstine sad og hamrede remuladen mod bordet for at få de sidste rester ud. - Jeg tænkte, det kan da ikke passe, siger den 78-årige mand. Den pensionerede ejendomsmægler tog derfor remuladen med ud i hobbyrummet og gik i gang med at ideudvikle et stempel, han selv kalder for en fleksibel skraber. Ganske enkelt hiver den de sidste rester ud af hvilken som helst plastikbeholder, uanset om det er shampoo, creme, ketchup, vaskemiddel. Første prototype blev fremstillet af en metalpind, lidt krydsfiner og noget læder fra et par aflagte træsko. Tre år, flere justeringer og tusindvis af arbejdstimer senere er de to typer model 2 og model 3 færdige. Kaj Petersen har søgt og fået patentbeskyttelse på opfindelsen ved Patent- og Varemærkestyrelsen. - Jeg er blevet bidt af det. Der er gået sport i det. Også fordi alle folk synes, der er en knald god idé, siger han og nævner blandt andet Miljø- og Fødevareministeriet, Plastindustrien og Dansk Affald.

Opfinderen fra Hørup Er oprindeligt udlært snedker. Solgte i 1970'erne med stor succes såkaldte byg-selv huse. Oliekrisen fik dog næsten alt til at gå i stå og i stedet blev Kaj Petersen sælger først hos Trekantens Listefabrik og senere Primo Vinduer.



I 1984 blev han ejendomsmægler og begyndte enmandfirmaet Als Ejendomskontor med base først i Hørup, dernæst Nordborg og slutteligt Hilmar Finsensgade i Sønderborg. Efter nogle år blev han tilbudt at købe den ene andel af mæglerkæden EjendomsRingens Sønderborg-afdeling.



Kontoret på Rønhaveplads drev han sammen med Jens Fredensborg til 1994, hvor en ulykke tvang Kaj Petersen på tidlig pension. Fra slutningen af 90'erne og i alt i mere end ti år har han været formand for ASBO - Augustenborg Sydals Boligforening.

Branchen er afvisende Hvis ideen skal ud til forbrugerne kræver, det at en virksomhed går med og integrerer skraberen i deres produkter. Kaj Petersen har forsøgt at sælge ideen til en discountkæde, en producentvirksomhed samt en plastvirksomhed, men de har alle sagt nej tak. Kaj Petersens løsning vil koste mellem en og to kroner per plastikgenstand. - Svaret herfra var, at forbrugerne ikke ville give 12 kroner for remulade, som i dag koster 10 kroner. Jeg tror mere, det drejer sig om frygten for at sælge mindre, siger han. Ifølge Kaj Petersen viser en undersøgelse, at der er 21 procent tilbage i remulade, når den smides ud, mens tallet er 12 procent for både yoghurt og shampoo. Opfinderen fortæller, at der i dag årligt bliver produceret alene 26 millioner tuber med remulade, dressing og mayonnaise. Plastiktuberne kan ikke genanvendes, fordi de er beskidte og bliver derfor brændt af. Det kan Kaj Petersens skraber også gøre noget ved, da den sikrer, at emballagen er ren nok til genanvendelse. - Derfor har jeg også svært ved at forstå, at man ikke vil hæve prisen et par kroner, når man kan skåne miljøet og få mere ud af emballagen, siger Kaj Petersen.