Pizzeria får igen sur smiley og bøde: Skjulte negativ kontrolrapport

Pizza Avanti i Rinkenæs har netop indkasseret sin tredje sure smiley på et år. Denne gang slår Fødevarestyrelsen ned på, at en meget negativ kontrolrapport fra november var skjult for kunderne.

Rinkenæs: Pizza Avanti i Rinkenæs har svært ved at følge reglerne for at drive spisested. Det seneste år har Fødevarestyrelsen uddelt tre sure smiley, en række bøder og politianmeldt virksomheden.

Senest under et besøg den 24. januar, hvor der ligesom en række gange før var problemer med kontrolrapporten, der ikke var synlig for kunderne, men lå itu i en vindueskarm. Det udløste en sur smiley og en bøde på 3.000 kroner.

Ejeren har fortalt, at den ikke var ophængt, fordi den var i stykker og våd. Den ødelagte kontrolrapport var dog heller ikke den rigtige. I stedet for at beskrive et besøg fra november med sur smiley, flere bøder og politianmeldelse, var papiret fra et besøg i oktober og med en halv-glad mund.

Ifølge ejeren skyldes det, at man aldrig havde modtaget den seneste kontrolrapport. Fødevarestyrelsen var dog i besiddelse af kvittering for afsendelse samt bødeforlæg per post og alt var desuden sendt til virksomhedens e-boks.

- Jeg kender ikke det system, var ejerens bemærkning.