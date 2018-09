Borgens chef efter fem år: Vi er i mål men altid i bevægelse

1. oktober er det fem år siden shoppingcenteret Borgen åbnede. Meningerne har været og er mange, men faktum er at centret har stigende kundetilgang, omsætning og overskud, hvor en stor andel er gået til investering i biografen.

Sønderborg: 1. oktober 2013 var der en uges "Grand Opening" for shoppingcentret Borgen. Det blev samtidig startskuddet til et hav af meninger om det store bygningskompleks med 50 butikker, kontorlejemål og lejligheder. Både hvad angår udseendet og i særdeleshed dets påvirkning af byens handelsliv.

- Det vil altid give en del bølgegang, når der sker så forholdsvis stor en ændring. Der kom 30 nye butikker til byen, mens andre valgte at flytte fra gågaden eller få en ekstra butik. Men vores mål har hele tiden været at sætte byen på landkortet, siger centermanager Flemming Enghave, her snart fem år efter åbningen.

Det betyder også, at de indledende lejemål er udløbet og til genforhandling. Det fik for nylig tøjbutikkerne Mapp Store og Gina Tricot samt en IT-forretning til at flytte.

- Der er sket meget på de fem år, og vi er i en løbende udvikling i forhold til at tilpasse os kundernes behov. Vi åbnede med ret mange tøjbutikker, men efterhånden har vi fundet et mere bredt og varieret udbud. Og en ting er sikkert, om yderligere fem år, ser her sikkert anderledes ud i forhold til butiksudvalget, tilføjer centerchefen.